"Приятно не слышать свист": Панарин о домашней победе "Рейнджерс"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин после первой домашней победы клуба в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что ему приятно видеть болельщиков команды счастливыми и не слышать свист в свой адрес.

В ночь на вторник "Рейнджерс" дома обыграли "Нэшвилл" со счетом 6:3. Панарин оформил дубль и был признан третьей звездой встречи. Для "синерубашечников" эта домашняя победа стала первой в сезоне, команда прервала серию из семи поражений на своем льду со старта чемпионата, ставшую худшей в истории клуба.

« "Сейчас мы чувствуем уверенность, это точно. Как будто огромный груз давления свалился с плеч. Приятно видеть наших болельщиков счастливыми. И приятно, что мы наконец не слышим свист в свой адрес. Это замечательное ощущение", - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.