10:20 11.11.2025
"Приятно не слышать свист": Панарин о домашней победе "Рейнджерс"
"Приятно не слышать свист": Панарин о домашней победе "Рейнджерс"
спорт, артемий панарин, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
© Фото : x.com/NYRangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : x.com/NYRangers
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин после первой домашней победы клуба в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что ему приятно видеть болельщиков команды счастливыми и не слышать свист в свой адрес.
В ночь на вторник "Рейнджерс" дома обыграли "Нэшвилл" со счетом 6:3. Панарин оформил дубль и был признан третьей звездой встречи. Для "синерубашечников" эта домашняя победа стала первой в сезоне, команда прервала серию из семи поражений на своем льду со старта чемпионата, ставшую худшей в истории клуба.
«
"Сейчас мы чувствуем уверенность, это точно. Как будто огромный груз давления свалился с плеч. Приятно видеть наших болельщиков счастливыми. И приятно, что мы наконец не слышим свист в свой адрес. Это замечательное ощущение", - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
Панарину 34 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В текущем сезоне российский нападающий набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач) в 17 матчах.
Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ
11 ноября, 09:48
 
