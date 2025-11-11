Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026

«

"Да, конечно, - ответил Месси на вопрос, планирует ли он сыграть на грядущем чемпионате мира. - Это особенный турнир и самое важное соревнование. Но, как я уже говорил, я не хочу быть, скажем так, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это чемпионат мира, и ничего более значимого нет", - заявил аргентинец в интервью sport.es.