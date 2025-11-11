Рейтинг@Mail.ru
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Футбол
 
17:10 11.11.2025 (обновлено: 17:32 11.11.2025)
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что готов сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, но хочет приносить пользу
футбол
спорт
лионель месси
чемпионат мира по футболу 2026
аргентина
/20251111/yamal-2054253733.html
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026

Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на ЧМ 2026 года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что готов сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, но хочет приносить пользу, а не быть обузой для национальной команды.
Сборная Аргентины - действующий чемпион мира. Месси 38 лет. Ранее он допускал, что не примет участия в мировом первенстве в силу возраста и состояния здоровья.
«
"Да, конечно, - ответил Месси на вопрос, планирует ли он сыграть на грядущем чемпионате мира. - Это особенный турнир и самое важное соревнование. Но, как я уже говорил, я не хочу быть, скажем так, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это чемпионат мира, и ничего более значимого нет", - заявил аргентинец в интервью sport.es.
Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел в французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. С лета 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами" в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.
Во вторник пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что будущий мундиаль станет для него последним в карьере.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным
11 ноября, 16:42
 
ФутболСпортЛионель МессиЧемпионат мира по футболу 2026Аргентина
 
