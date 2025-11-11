Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что готов сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, но хочет приносить пользу, а не быть обузой для национальной команды.
Сборная Аргентины - действующий чемпион мира. Месси 38 лет. Ранее он допускал, что не примет участия в мировом первенстве в силу возраста и состояния здоровья.
«
"Да, конечно, - ответил Месси на вопрос, планирует ли он сыграть на грядущем чемпионате мира. - Это особенный турнир и самое важное соревнование. Но, как я уже говорил, я не хочу быть, скажем так, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это чемпионат мира, и ничего более значимого нет", - заявил аргентинец в интервью sport.es.
Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел в французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. С лета 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами" в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).
Во вторник пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что будущий мундиаль станет для него последним в карьере.