"Там Леди Гага, а меня нет!" Как лучшая гимнастка России шокировала мир

Она дважды порывалась уйти из спорта в расцвете сил, но вернулась за золотом, к которому вдруг стала относиться проще. Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова в откровенном интервью РИА Новости Спорт рассказала о мучительном возвращении в компанию мировых звезд, страхах и слезах.

"Это знак, что пора заканчивать?"

— Каким для вас было это время отстранения?

— За эти три с половиной года я поняла, что действительно сильна духом. Конечно, можно было сказать: "Международных стартов нет, у меня уже есть все титулы — пора уходить". Но я не хотела покидать гимнастику. Я никогда не позволяю себе выходить на помост неготовой или с "полупрограммой" — ведь знаю, что на меня смотрят дети, и я должна быть для них примером. Отчасти именно это и держало меня в спорте. Думаю, пройдет время, и я сама удивлюсь: как я все это выдержала?

— С чем можно сравнить первое выступление после долгого отстранения?

— Первый международный старт был в Париже, на этапе Кубка мира. Впечатлений было огромное количество — наверное, сравнимо с тем, что я чувствовала в Джакарте на чемпионате мира. Мне даже хотелось просто сфотографироваться на память — чтобы запомнить этот момент: я снова здесь, на международной арене. И неважно, будут медали или нет — сама возможность выступать уже была счастьем. Я очень скучала по этой особой атмосфере. Когда видишь иностранных соперниц, можешь с ними пообщаться, почувствовать себя частью мирового спорта — это, конечно, большая честь.

— Когда вы вышли на помост, чувствовалось ли, что вы уже другая гимнастка, другой человек?

— За эти три с половиной года изоляции… Не знаю, были ли в спорте похожие случаи, но, наверное, именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период действительно закалил меня — прежде всего морально. И в Джакарте, и на чемпионате мира я выходила с мыслью: нас так долго не было, дайте мне показать, что я подготовила.

— Ирина Роднина сказала, что о периоде отстранения стоило бы снять фильм. Поддерживаете такую идею?

— Согласна с ней. Действительно, важно, чтобы люди знали, через что проходят спортсмены в период изоляции. У нас ведь очень короткий спортивный путь — и каждый старт воспринимается как последний шанс, каждая медаль как особая возможность. А когда тебя просто отстраняют на три с половиной года, в голове только одна мысль: "Что? Все мои шансы улетели в другую сторону?"

— Какой момент был самым тяжелым?

— Было два таких периода. Первый — когда узнала, что нас отстраняют от международных стартов. Я тогда не понимала, что делать: продолжать заниматься гимнастикой или закончить? Казалось, что карьера ставится на паузу. Зачем рисковать здоровьем, если я только вернулась с чемпионата мира и Олимпийских игр, у меня уже были те самые две-три заветные медали, о которых мечтала. И я думала: есть ли смысл бороться дальше, за награды рангом ниже? А второй тяжелый момент — травма на Кубке России в 2024 году. Это была первая серьезная травма за очень долгое время, впервые в жизни мне даже наложили гипс. Тогда я подумала: может, это знак, что пора заканчивать? Но оказалось — нет.

— Когда стало ясно, что гимнастки не будут бороться за Париж, что вы чувствовали? Все-таки вы могли бы стать олимпийской чемпионкой...

— Олимпиаду в Париже я не смотрела полностью, только видела отдельные моменты в соцсетях. Париж — город моды, туда съехалось столько звезд! Олимпийские игры вообще — не просто спортивное событие для спортсмена, но и для человека это яркое мероприятие. Когда я увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?

Конечно, я следила за девочками, за их выступлениями и победами. Не скажу, что было грустно — скорее печально. Просто от того, что не было возможности выступить.

"Тренер и мама плакали"

— Что изменилось внутри в отношении к соревнованиям: стали больше рисковать или, наоборот, беречь здоровье?

— Сейчас я уже могу назвать себя возрастной спортсменкой. Стала намного внимательнее относиться к здоровью — и физическому, и ментальному. Для меня важно выходить на соревнования в хорошем настроении, с желанием. Если нет настроя и не хочется идти на тренировку — это беда. Я считаю, что над этим спортсменам тоже нужно работать. В физическом плане стала гораздо осознаннее: регулярно делаю ЛФК, уделяю больше внимания физиотерапии, массажам. Раньше думала — "да ладно, само пройдет, высплюсь — и все будет хорошо". Сейчас уже не так. Если что-то болит, я наблюдаю: насколько сильно, где именно, как было вчера и как буду чувствую себя завтра.

— Чувствовалось ли, что на россиян в мире смотрят иначе — с интересом, настороженно, с уважением?

— Расскажу, пожалуй, про этап Кубка мира, потому что туда я поехала одна. И, честно говоря, я чувствовала, что все взгляды прикованы ко мне.

— Это было приятное ощущение или, наоборот, немного настораживало?

— Скорее, я просто это замечала. Понимала, в какой ситуации сейчас находится наша гимнастика и насколько важен сам факт нашего возвращения. Поэтому, думаю, для всех это действительно было историческим событием. Я чувствовала себя комфортно. Большинство подходили, поздравляли с возвращением — и это было очень приятно.

— Даниел Маринов сказал, что опорный прыжок в Джакарте был "как кухонный стол". Как вы адаптировались к таким условиям?

— Мы с ребятами тоже обсуждали прыжок — он действительно был очень жестким. Но наши тренеры нас к этому подготовили, и за это им большое спасибо. На базе "Озеро Круглое" нам специально поставили американского коня — он такой же по жесткости. Так что мы примерно понимали, чего ожидать. Представляю, как непросто было ребятам: прыгать сначала на мягком, а потом — на таком жестком снаряде, который совсем не амортизирует. Но, как мне кажется, женская команда довольно спокойно справилась — мы адаптировались нормально.

— В Джакарте вы были главной фавориткой в многоборье. Чувствовали ли вы себя звездой?

— Совсем нет. Единственное, на что я действительно рассчитывала, — это опорный прыжок. Я готовила сложный элемент, потому что после этапа Кубка мира в Париже поняла: с тем прыжком, который делала там, на чемпионате мира делать нечего. Поэтому начала работать над более трудным вариантом — и именно на нем рассчитывала завоевать медаль. Может быть, еще на вольных упражнениях — я их делаю неплохо. Очень жаль, что ошиблась и не попала в финал. В многоборье я, скорее, делала ставку на наших девочек — например, на Люсю Рощину, которая прилично делает многоборье.

— Скажите честно: когда вы взяли золото, не показалось, что где-то в США Симона Байлз немного напряглась?

— Думаю, Симона и без гимнастики чувствует себя прекрасно (смеется). Нет, у меня не было таких мыслей. Просто подумала, как это здорово — вернуться на международную арену и сразу выиграть золото. Это было очень яркое возвращение. Причем я даже не воспринимала медаль как "мою". Скорее — как нашу общую. Мой тренер, мама — они плакали от радости. Для всех это было трепетное, эмоциональное событие. Мы ведь вместе прошли эти три с половиной года, и, наверное, поэтому радость была вдвойне сильнее. Сейчас времена непростые, и, мне кажется, это золото стало маленьким лучиком радости не только для меня, но и для всех, кто за нас переживал. В соцсетях было очень много поздравлений — помню, точно написала Нина Дервал, олимпийская чемпионка на брусьях.

— Есть ли у вас цель догнать Светлану Хоркину по количеству золотых медалей на чемпионатах мира?

— В последнее время это частый вопрос. Я даже не знала, что ведется какая-то статистика и кто-то подсчитывает количество золотых. Никогда не думала о рекордах — для меня это не самоцель. Нет, такой задачи нет. Просто хочу наслаждаться гимнастикой.

— Чувствуете ли вы, что своим триумфальным возвращением вернули интригу в мировую гимнастику?

— Да, сто процентов. Думаю, вся международная арена напряглась — ведь это было, по сути, наше пробное возвращение. А дальше подрастут молодые девочки, и мы сможем составить очень серьезную конкуренцию.

— Ваш последний чемпионат мира был в 2021 году. Можете сравнить, насколько конкуренция стала слабее или сильнее?

— Мне кажется, раньше я больше боялась соперниц, чем сейчас. За эти годы я выросла как человек, и отношение к гимнастике у меня стало другим. Раньше переживала, что могу где-то проиграть, а теперь воспринимаю это проще.

— Были новости о том, что вас пригласили принять участие в клубном чемпионате Германии. Уже принято окончательное решение?

—Да, поеду.

— Настраиваетесь на Олимпиаду?