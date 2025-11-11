Рейтинг@Mail.ru
Мельникова призналась, что дважды задумывалась о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
12:50 11.11.2025
Мельникова призналась, что дважды задумывалась о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Игр в Токио, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что во время... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T12:50:00+03:00
2025-11-11T12:50:00+03:00
спорт, ангелина мельникова, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Ангелина Мельникова, Международная федерация гимнастики (FIG)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка Игр в Токио, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что во время отстранения от международных стартов дважды задумывалась о завершении карьеры.
В октябре 25-летняя Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате мира в Джакарте. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва из-за санкций со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).
«
"Было два таких периода, - ответила Мельникова на вопрос о тяжелых моментах во время отстранения от международных соревнований. - Первый - когда узнала, что нас отстраняют от международных стартов. Я тогда не понимала, что делать: продолжать заниматься гимнастикой или закончить. Казалось, что карьера ставится на паузу. Зачем рисковать здоровьем, если я только вернулась с чемпионата мира и Олимпийских игр, у меня уже были те самые две-три заветные медали, о которых мечтала? И я думала, есть ли смысл бороться дальше, за награды рангом ниже", - сказала Мельникова.
"А второй тяжелый момент - травма на Кубке России в 2024 году. Это была первая серьезная травма за очень долгое время, впервые в жизни мне даже наложили гипс. Тогда я подумала: может, это знак, что пора заканчивать? Но оказалось - нет", - добавила спортсменка.
Полностью интервью с Ангелиной Мельниковой читайте во вторник на сайте rsport.ria.ru.
Спорт Ангелина Мельникова Международная федерация гимнастики (FIG)
 
