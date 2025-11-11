Рейтинг@Mail.ru
Тарасова отреагировала на помолвку Медведевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:47 11.11.2025 (обновлено: 14:59 11.11.2025)
Тарасова отреагировала на помолвку Медведевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости пожелала российской фигуристке Евгении Медведевой счастья в браке. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
фигурное катание
евгения медведева
татьяна тарасова
спорт
вокруг спорта
евгения медведева, татьяна тарасова, спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Евгения Медведева, Татьяна Тарасова, Спорт, Вокруг спорта
Евгения Медведева и Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости пожелала российской фигуристке Евгении Медведевой счастья в браке.
Во вторник Медведева выложила в Instagram* видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца.
«
"Я очень за нее рада! Это такой цельный и глубокий человек. Очень рада, что она выходит замуж. Счастья ей невозможного!" - сказала Тарасова.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Ты мне больше не нужна": кто спас Медведеву от страшных мыслей
12 августа, 13:30
 
Фигурное катаниеЕвгения МедведеваТатьяна ТарасоваСпортВокруг спорта
 
