Тарасова отреагировала на помолвку Медведевой
11.11.2025
2025-11-11T14:47:00+03:00
2025-11-11T14:47:00+03:00
2025-11-11T14:59:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости пожелала российской фигуристке Евгении Медведевой счастья в браке.
Во вторник Медведева
выложила в Instagram* видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца.
«
"Я очень за нее рада! Это такой цельный и глубокий человек. Очень рада, что она выходит замуж. Счастья ей невозможного!" - сказала Тарасова.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская