МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

Фигуристка опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, на котором видно, как Гайнутдинов делает ей предложение. Как написала Медведева , это произошло 7 ноября. Она ответила согласием.

Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.

Медведевой 25 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.