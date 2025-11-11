https://ria.ru/20251111/medvedeva-2054194111.html
Медведева объявила о помолвке
Медведева объявила о помолвке - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Медведева объявила о помолвке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T14:32:00+03:00
2025-11-11T14:32:00+03:00
2025-11-11T14:48:00+03:00
Медведева объявила о помолвке
Медведева объявила о помолвке с хореографом Гайнутдиновым
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
Фигуристка опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) видео, на котором видно, как Гайнутдинов делает ей предложение. Как написала Медведева
, это произошло 7 ноября. Она ответила согласием.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
Медведевой 25 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.