Медведева объявила о помолвке
Фигурное катание
 
14:32 11.11.2025 (обновлено: 14:48 11.11.2025)
Медведева объявила о помолвке
Медведева объявила о помолвке - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Медведева объявила о помолвке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Новости
спорт, евгения медведева
Фигурное катание, Спорт, Евгения Медведева
Медведева объявила о помолвке

Медведева объявила о помолвке с хореографом Гайнутдиновым

© Фото : соцсети Евгении МедведевойЕвгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
Фигуристка опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, на котором видно, как Гайнутдинов делает ей предложение. Как написала Медведева, это произошло 7 ноября. Она ответила согласием.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
Медведевой 25 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
