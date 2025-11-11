https://ria.ru/20251111/match-2054316516.html
Алькарас обыграл Фрица в матче итогового турнира АТР
Алькарас обыграл Фрица в матче итогового турнира АТР
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил американца Тейлора Фрица в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Алькарас обыграл Фрица в матче итогового турнира АТР
