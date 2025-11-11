Рейтинг@Mail.ru
11.11.2025
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Перу
18:23 11.11.2025
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Перу
Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе петербургского "Зенита" накануне товарищеского матча против команды Перу, передает с... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Перу

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с Перу

Игроки сборной России
Игроки сборной России
© РИА Новости / Александр Вильф
Игроки сборной России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе петербургского "Зенита" накануне товарищеского матча против команды Перу, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Матч между сборными России и Перу состоится 12 ноября. Начало - 20:00 мск.
В понедельник на базе национальной команды в Новогорске футболисты сборной России Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко тренировались по индивидуальной программе. В настоящее время они занимаются в общей группе.
Всего в тренировке сборной России принимают участие 28 из 30 игроков, вызванных на сбор. Накануне стало известно, что защитник и полузащитник "Локомотива" Александр Сильянов и Дмитрий Баринов не смогут принять участие в ноябрьских матчах из-за травм, полученных в расположении клуба.
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
11 ноября, 12:48
 
Футбол Россия Александр Черников Лечи Садулаев Руслан Литвинов Локомотив (Москва)
 
