Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Перу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе петербургского "Зенита" накануне товарищеского матча против команды Перу, передает с места событий корреспондент РИА Новости.