Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавит катарский "Аль-Садд", сообщили СМИ
Футбол
 
23:15 11.11.2025
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавит катарский "Аль-Садд", сообщили СМИ
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавит катарский "Аль-Садд", сообщили СМИ
Итальянский специалист Роберто Манчини займет пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщает в соцсети Х журналист Фабрицио Романо. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол, роберто манчини, зенит, аль-садд
Футбол, Спорт, Роберто Манчини, Зенит, Аль-Садд
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавит катарский "Аль-Садд", сообщили СМИ

Роберто Манчини возглавил катарский футбольный клуб "Аль-Садд"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянский специалист Роберто Манчини займет пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщает в соцсети Х журналист Фабрицио Романо.
В октябре 2024 года Манчини был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу, которую возглавлял с августа 2023 года.
"Манчини завтра вылетит в Доху, чтобы подписать контракт и стать новым главным тренером "Аль-Садда", договоренность достигнута", - написал Романо.
До сборной Саудовской Аравии Манчини работал с командой Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы в 2021 году. Специалист также ранее возглавлял петербургский "Зенит".
"Аль-Садд" занимает шестое место в таблице чемпионата Катара. За команду выступают, в частности, бывший футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино и экс-игрок "Зенита" Клаудиньо.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Станкович прокомментировал уход с поста главного тренера "Спартака"
