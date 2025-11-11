https://ria.ru/20251111/manchini-2054352182.html
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавит катарский "Аль-Садд", сообщили СМИ
Итальянский специалист Роберто Манчини займет пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщает в соцсети Х журналист Фабрицио Романо. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Роберто Манчини возглавил катарский футбольный клуб "Аль-Садд"