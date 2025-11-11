https://ria.ru/20251111/khokkey-2054078621.html
Могильный торжественно введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион и член "Тройного золотого клуба" российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T06:17:00+03:00
2025-11-11T06:17:00+03:00
2025-11-11T06:17:00+03:00
Новости
ru-RU
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион и член "Тройного золотого клуба" российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Торжественная церемония проходит в ночь на вторник по московскому времени в Торонто. Могильный участия в мероприятии не принял, россиянин выступил с речью по видео.
Помимо Могильного, в Зал славы в 2025 году были приняты игроки Джо Торнтон, Данкан Кит, Здено Хара, Брайанна Деккер, Дженнифер Боттерилл, а также функционеры Джек Паркер и Даниэль Соважо.
Могильному 56 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 17 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" (2000), также он является олимпийским чемпионом 1988 года и победителем чемпионата мира 1989 года со сборной СССР. В сезоне-1993/94 выступавший за "Баффало Сейбрз" Могильный стал первым в истории российским капитаном команды НХЛ. В НХЛ он также выступал за "Ванкувер Кэнакс" и "Торонто Мейпл Лифс". Могильный впервые стал кандидатом на вступление в Зал хоккейной славы в 2009 году.