Могильный торжественно введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Торжественная церемония проходит в ночь на вторник по московскому времени в Торонто. Могильный участия в мероприятии не принял, россиянин выступил с речью по видео.

Могильному 56 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 17 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" (2000), также он является олимпийским чемпионом 1988 года и победителем чемпионата мира 1989 года со сборной СССР. В сезоне-1993/94 выступавший за "Баффало Сейбрз" Могильный стал первым в истории российским капитаном команды НХЛ. В НХЛ он также выступал за "Ванкувер Кэнакс" и "Торонто Мейпл Лифс". Могильный впервые стал кандидатом на вступление в Зал хоккейной славы в 2009 году.