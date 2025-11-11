https://ria.ru/20251111/khokkey-2054062041.html
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год
Чешский нападающий "Баффало Сейбрз" Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба, сообщил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Линди Рафф. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Нападающий "Баффало Сейбрз" Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба