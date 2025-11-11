Рейтинг@Mail.ru
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год
Хоккей
 
01:59 11.11.2025
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год
Чешский нападающий "Баффало Сейбрз" Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба, сообщил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Линди Рафф. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
спорт, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год

Нападающий "Баффало Сейбрз" Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешский нападающий "Баффало Сейбрз" Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба, сообщил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Линди Рафф.
«
"Иржи пропустит большое количество времени в связи с обнаруженным тромбом. Не буду вдаваться в подробности, но это довольно серьезно", - сказал Рафф в видео, опубликованном на сайте команды.
Кулиху 21 год, он представляет "Баффало" с 2022 года. Всего форвард провел за команду 75 матчей, в которых набрал 29 очков (18 шайб + 11 передач). В составе молодежной сборной Чехии он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.
Хоккеисты - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ
4 ноября, 21:57
 
ХоккейСпортБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спорта
 
