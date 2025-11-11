В Госдуме предложили установить правила труда и отдыха для киберспортсменов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил установить четкие правила труда и отдыха для спортсменов, работающих в дистанционном формате - в киберспорте, фиджитал-направлениях и спортивном программировании.

"Мы предлагаем внести поправки в действующее законодательство, в частности, в ТК РФ, и создать цивилизованные условия труда для спортсменов нового поколения -тех, кто работает в кибер- и фиджитал-форматах. Это не просто защита их прав, а формирование современных стандартов занятости в спорте будущего", - сказал Хамитов РИА Новости.

Он отметил, что инициатива направлена на решение актуальной проблемы: размывание границ между рабочим и личным временем при повсеместном использовании дистанционного труда, в том числе в сфере спорта высоких технологий.

В настоящее время, по его словам, в киберспорте, фиджитал-направлениях и спортивном программировании труд спортсменов все чаще связан с дистанционным форматом: тренировки, турниры и коммуникация проходят онлайн, и в результате границы между работой и отдыхом фактически стираются, что приводит к переутомлению, профессиональному выгоранию и потере квалифицированных кадров.

Депутат подчеркнул, что действующие нормы Трудового кодекса регулируют как труд спортсменов и тренеров, так и дистанционную работу, однако применить их в полной мере к спорту высоких технологий невозможно - большинство турниров проводится онлайн, а сам формат исполнения обязанностей не вписывается в классические трудовые схемы, а отсутствие специальных норм приводит к спорным ситуациям и создаёт условия для злоупотреблений.

"Предлагаю обязать работодателей детализировать режим рабочего времени и отдыха в трудовом договоре. Это уточнение существующей нормы позволит работнику понимать границы рабочего времени, а работодателю - иметь законные основания требовать исполнения обязанностей только в оговоренные часы", - сообщил Хамитов

Также политик предложил ввести систему учета рабочего времени для дистанционных работников, включая спортсменов, и усилить ответственность работодателей за неоплату переработок с помощью изменений в КоАП РФ