"Нет зависимости": Комличенко об отсутствии Батракова в игре с "Оренбургом"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что у команды нет зависимости от полузащитника Алексея Батракова, отметив, что в игре с "Оренбургом" игроки хорошо справились с отсутствием некоторых лидеров на поле.