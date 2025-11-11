"Нет зависимости": Комличенко об отсутствии Батракова в игре с "Оренбургом"

Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
12:53 11.11.2025 (обновлено: 13:18 11.11.2025)
Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что у команды нет зависимости от полузащитника Алексея...
/20251109/rpl-2053832443.html
спорт, алексей батраков, николай комличенко, сергей пиняев, оренбург, локомотив (москва), краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Сергей Пиняев, Оренбург, Локомотив (Москва), Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Комличенко: у "Локомотива" нет зависимости от Батракова

Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Алексей Батраков. Архивное фото
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что у команды нет зависимости от полузащитника Алексея Батракова, отметив, что в игре с "Оренбургом" игроки хорошо справились с отсутствием некоторых лидеров на поле.
"Локомотив" 9 ноября дома обыграл "Оренбург" (1:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу по разным причинам пропустили полузащитник Алексей Батраков, а также игроки группы атаки Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьев.
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
Локомотив
1 : 0
Оренбург
72‎’‎ • Николай Комличенко (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"С "Оренбургом" не хватало многих футболистов, потому что это боевые единицы, одни из лидеров команды. Когда таких игроков нет в заявке, нет на поле - это чувствуется. Но, опять же, у нас есть ребята, которые могут заменить их, чтобы качество не пропадало. Все в этом плане конкурентоспособны. Как видите, результат в матче с "Оренбургом" был. Команда хорошо справилась с отсутствием некоторых лидеров на поле", - сказал Комличенко, отвечая на вопрос о том, есть ли у "Локомотива" зависимость от Алексея Батракова.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей.
"Локомотив" после 15 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет три очка.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04
 
ФутболСпортАлексей БатраковНиколай КомличенкоСергей ПиняевОренбургЛокомотив (Москва)КраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
