"Нет зависимости": Комличенко об отсутствии Батракова в игре с "Оренбургом"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что у команды нет зависимости от полузащитника Алексея Батракова, отметив, что в игре с "Оренбургом" игроки хорошо справились с отсутствием некоторых лидеров на поле.
"Локомотив" 9 ноября дома обыграл "Оренбург" (1:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу по разным причинам пропустили полузащитник Алексей Батраков, а также игроки группы атаки Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьев.
09 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
«
"С "Оренбургом" не хватало многих футболистов, потому что это боевые единицы, одни из лидеров команды. Когда таких игроков нет в заявке, нет на поле - это чувствуется. Но, опять же, у нас есть ребята, которые могут заменить их, чтобы качество не пропадало. Все в этом плане конкурентоспособны. Как видите, результат в матче с "Оренбургом" был. Команда хорошо справилась с отсутствием некоторых лидеров на поле", - сказал Комличенко, отвечая на вопрос о том, есть ли у "Локомотива" зависимость от Алексея Батракова.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей.
"Локомотив" после 15 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет три очка.