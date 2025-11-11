Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин

«

"Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель кубков Европы и СССР, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Федорович Сисикин", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.