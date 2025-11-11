Рейтинг@Mail.ru
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин
13:44 11.11.2025 (обновлено: 15:06 11.11.2025)
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин
Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет, сообщила... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T13:44:00+03:00
2025-11-11T15:06:00+03:00
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин

Двукратный чемпион ОИ по фехтованию на рапирах Сисикин умер в возрасте 88 лет

Юрий Сисикин
Юрий Сисикин
Министерство спорта Саратовской области
Юрий Сисикин. Архивное фото
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области.
"Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель кубков Европы и СССР, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Федорович Сисикин", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
"Юрий Федорович Сисикин - прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью "За выдающееся спортивное достижение". Юрий Федорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором школы по фехтованию. Имел квалификацию "судья международной категории", судил олимпийские игры и первенства мира. Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века", - приводятся в сообщении слова губернатора Романа Бусаргина, который выразил соболезнования родным и близким именитого спортсмена.
В министерстве спорта Саратовской области добавили, что прощание с Юрием Сисикиным состоится 13 ноября в 11.00 на старом Елшанском кладбище в Саратове в ритуальном доме "Свеча" (улица Елшанская, 9).
Юрий Сисикин родился в 1937 году в Саратове. Окончил Саратовский государственный педагогический институт. Начал заниматься фехтованием в 1950 году. Серебряный призер Олимпийских игр 1960 года в личных соревнованиях и 1968 года – в командных. Многократный чемпион мира и СССР. Работал на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов и 12 чемпионатах мира, сообщается на сайте Федерации фехтования России..
 
