Дегтярев поздравил Могильного с введением в Зал хоккейной славы в Торонто

Торжественная церемония введения новых членов в Зал славы прошла в Канаде в ночь на вторник по московскому времени. Могильный участия в мероприятии не принял, он выступил с речью по видео.

"Россиянин - один из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея - введен в Зал хоккейной славы в Торонто! Поздравляю Александра Могильного и всех болельщиков хоккея с этим признанием! В мировом хоккее Александр Могильный выиграл все", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

"В 2023 году, в бытность губернатором Хабаровского края, назначил Александра Геннадьевича почетным президентом ХК "Амур". Мы вместе развивали этот вид спорта на Дальнем Востоке - Александр Могильный родился и начинал заниматься хоккеем в Хабаровске и в итоге покорил мировой олимп", - отметил министр спорта.

Могильному 56 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 17 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" (2000), также он является олимпийским чемпионом 1988 года и победителем чемпионата мира 1989 года со сборной СССР. В сезоне-1993/94 выступавший за "Баффало Сейбрз" Могильный стал первым в истории российским капитаном команды НХЛ. В НХЛ он также выступал за "Ванкувер Кэнакс" и "Торонто Мейпл Лифс". Могильный впервые стал кандидатом на вступление в Зал хоккейной славы в 2009 году.