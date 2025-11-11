Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на девятое место по количеству выигранных матчей среди вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.