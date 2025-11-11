Рейтинг@Mail.ru
Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ
Хоккей
 
09:48 11.11.2025
Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ
Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ
Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на девятое место по количеству выигранных матчей среди вратарей в регулярных чемпионатах...
спорт, сергей бобровский, мартин бродёр, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Мартин Бродёр, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на девятое место по количеству выигранных матчей среди вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
В ночь на вторник "Флорида" со счетом 3:2 обыграла на выезде "Вегас Голден Найтс". Для Бобровского эта победа стала 437-й в карьере в НХЛ, он вышел на девятое место, сравнявшись с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Жаком Плантом. При этом россиянин провел меньше матчей в лиге, чем канадец, - 766 игр против 837.
Рекордсменом НХЛ является трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" канадец Мартин Бродёр (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Александр Могильный - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Объявил Америке бойкот? Русский гений вошел в Зал славы, но удивил весь мир
11 ноября, 07:10
 
ХоккейСпортСергей БобровскийМартин БродёрФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
