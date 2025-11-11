Бобровский вышел на девятое место по победам среди вратарей в НХЛ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на девятое место по количеству выигранных матчей среди вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
В ночь на вторник "Флорида" со счетом 3:2 обыграла на выезде "Вегас Голден Найтс". Для Бобровского эта победа стала 437-й в карьере в НХЛ, он вышел на девятое место, сравнявшись с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Жаком Плантом. При этом россиянин провел меньше матчей в лиге, чем канадец, - 766 игр против 837.
Рекордсменом НХЛ является трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" канадец Мартин Бродёр (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.