Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
10:17 11.11.2025
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что состав у петербургского "Зенита" становится хуже, однако клубу по силам уйти на зимнюю... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"

Аршавин: состав "Зенита" становится хуже, но команда может уйти на паузу лидером

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что состав у петербургского "Зенита" становится хуже, однако клубу по силам уйти на зимнюю паузу на лидирующей позиции.
"Зенит" довел серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 11 матчей, набрал 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на три балла отстав от лидирующих "Краснодара" и ЦСКА.
«
"Почему не удается (вернуть уверенное лидерство), лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у "Зенита" становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у "Зенита", по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте", - сказал Аршавин.
В прошлом сезоне "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака занял второе место в чемпионате страны, а также не сумел выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. Петербуржцы впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Чемпионом стал "Краснодар", выигравший свой первый трофей с момента основания команды.
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
9 ноября, 15:02
 
Футбол
 
