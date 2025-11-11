https://ria.ru/20251111/arshavin-2054108299.html
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что состав у петербургского "Зенита" становится хуже, однако клубу по силам уйти на зимнюю... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T10:17:00+03:00
2025-11-11T10:17:00+03:00
2025-11-11T10:17:00+03:00
футбол
спорт
андрей аршавин
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874910862_0:13:1080:621_1920x0_80_0_0_21690f67a1653ef6858c5e8465809fe1.jpg
/20251109/futbol-2053787305.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874910862_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_e7421a6bce99131347135f7129d74e8c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей аршавин, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Андрей Аршавин, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"
Аршавин: состав "Зенита" становится хуже, но команда может уйти на паузу лидером
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что состав у петербургского "Зенита" становится хуже, однако клубу по силам уйти на зимнюю паузу на лидирующей позиции.
"Зенит" довел серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 11 матчей, набрал 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на три балла отстав от лидирующих "Краснодара" и ЦСКА.
«
"Почему не удается (вернуть уверенное лидерство), лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у "Зенита" становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у "Зенита", по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте", - сказал Аршавин.
В прошлом сезоне "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака занял второе место в чемпионате страны, а также не сумел выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. Петербуржцы впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Чемпионом стал "Краснодар", выигравший свой первый трофей с момента основания команды.