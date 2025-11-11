Аршавин указал на ухудшение состава "Зенита"

«

"Почему не удается (вернуть уверенное лидерство), лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у "Зенита" становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у "Зенита", по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте", - сказал Аршавин.