Колесников завоевал золото на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
18:14 10.11.2025
Колесников завоевал золото на чемпионате России
Колесников завоевал золото на чемпионате России
2025
спорт, климент колесников, кирилл пригода, евгения чикунова, плавание
Спорт, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Плавание
Колесников завоевал золото на чемпионате России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Климент Колесников выиграл 50-метровку на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Колесников проплыл дистанцию за 22,43 секунды. Второе место занял Егор Корнев (22,52 секунды), тройку призеров замкнул Павел Самусенко (22,65).
У женщин на этой дистанции победу одержала Александра Курилкина (26,18), второй стала Арина Хитева (26,27), третьей - Мария Осетрова (26,60).
На дистанции 200 метров брассом у мужчин победу одержал Кирилл Пригода (2.01,91), вторым стал Михаил Доринов (2.02,42), третьим - Александр Жигалов (2.04,96). У женщин на этой дистанции чемпионкой России стала Евгения Чикунова (2.17,35), серебро завоевала Виталина Симонова (2.20,82), бронзу - Екатерина Ерешко (2.24,43).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США
21 августа, 12:21
21 августа, 12:21
 
Спорт Климент Колесников Кирилл Пригода Евгения Чикунова Плавание
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
