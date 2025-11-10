https://ria.ru/20251110/zoloto-2054009237.html
Колесников завоевал золото на чемпионате России
Климент Колесников выиграл 50-метровку на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Климент Колесников выиграл 50-метровку на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Колесников
проплыл дистанцию за 22,43 секунды. Второе место занял Егор Корнев (22,52 секунды), тройку призеров замкнул Павел Самусенко (22,65).
У женщин на этой дистанции победу одержала Александра Курилкина (26,18), второй стала Арина Хитева (26,27), третьей - Мария Осетрова (26,60).
На дистанции 200 метров брассом у мужчин победу одержал Кирилл Пригода
(2.01,91), вторым стал Михаил Доринов (2.02,42), третьим - Александр Жигалов (2.04,96). У женщин на этой дистанции чемпионкой России
стала Евгения Чикунова
(2.17,35), серебро завоевала Виталина Симонова
(2.20,82), бронзу - Екатерина Ерешко (2.24,43).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.