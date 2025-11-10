Рейтинг@Mail.ru
Расизм, нападение с бензопилой и алкоголь: великий вратарь увяз в скандалах
Футбол
 
08:00 10.11.2025 (обновлено: 16:18 10.11.2025)
Расизм, нападение с бензопилой и алкоголь: великий вратарь увяз в скандалах
В понедельник отмечает 56-летие один из самых известных вратарей Германии Йенс Леманн
деннис аого, йенс леманн, арсенал (лондон)
Экс-голкиперу сборной Германии Йенсу Леманну исполняется 56 лет

© Getty Images / Vladimir RysОливер Кан и Йенс Леманн
Оливер Кан и Йенс Леманн - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Vladimir Rys
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
В понедельник отмечает 56-летие один из самых известных вратарей Германии Йенс Леманн, который, помимо игры за "бундесманшафт", прославился благодаря выступлениям за немецкие "Шальке", дортмундскую "Боруссию" и "Штутгарт", итальянский "Милан" и лондонский "Арсенал". У него в активе золото Английской премьер-лиги (АПЛ), Серии А и Бундеслиги, триумфы в Кубке и Суперкубке Англии, а также успешный забег за Кубком УЕФА, единственном еврокубке на трофейной полке уроженца Дюссельдорфа.
По сей день Леманн, дважды признававшийся лучшим вратарем Европы по версии УЕФА, остается рекордсменом Лиги чемпионов. Вратарь с 9 марта 2005-го по 25 апреля 2006 года провел восемь сухих матчей за "Арсенал" и установил самую длинную серию без пропущенных мячей (853 минуты). Кстати, противостояние, которое могло стать девятым, немец провалил: в проигранном финале-2006 против "Барселоны" голкипера удалили в начале встречи. Леманн — первый и единственный голкипер, которого удалили в решающем матче клубного турнира Старого Света.
© Getty ImagesЙенс Леманн и Криштиану Роналду
Йенс Леманн и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images
Йенс Леманн и Криштиану Роналду
Также на счету голкипера 61 матч за национальную команду, с ней Йенс Леманн стал серебряным медалистом Евро-2008, ЧМ-2002 и Кубка Конфедераций — 2005, а также взял бронзу домашнего чемпионата мира 2006 года. Как мы видим, Йенсу частенько не фартило. За свою карьеру он проиграл финалы ЛЧ и Кубка УЕФА, оставался без золота в решающих встречах на чемпионатах мира и Европы. Хотя звание "проклятого немца" все же принадлежит не ему, а многолетнему капитану сборной Германии Михаэлю Баллаку.
Интересный факт: в 2014 году Леманн предсказывал, что на чемпионате мира в Бразилии "русские приедут, чтобы устроить всем сюрприз" и смогут дойти до четвертьфинала. Команда Фабио Капелло на том мундиале разочаровала... Однако спустя четыре года на домашнем ЧМ-2018 предсказание немца сбылось! И команда Станислава Черчесова впервые вошла в восьмерку лучших на мундиале
Игровой момент матча сборная России - сборная Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Проклятие великого немца. Кто стал самым невезучим футболистом в истории?
26 сентября 2023, 07:45
Не везет легенде футбола и после завершения профессиональной карьеры. С 2010 года Леманн не раз оказывался в центре скандалов, напоминавших спортивной прессе и фанатам о некогда первом номере немецкой сборной и великолепного "Арсенала" Арсена Венгера (до той сборки "канониров" ни один коллектив не заканчивал сезон АПЛ с нулем в графе поражений).

Йенс неплохо покутил на Октоберфесте

Да так, что остался без водительских прав. В прошлом году участник трех чемпионатов мира позволил себе расслабиться на главном немецком фестивале и как нельзя "кстати" был остановлен полицией в центре Мюнхена. Стражи правопорядка сразу поняли, что бывший спортсмен сильно пьян.
Как следствие, тест на алкоголь был провален, а права остались у полиции.

Распилил гараж соседа… Что?!

Пару лет назад бывший вратарь "Арсенала" влетел на крупную сумму. Он был приговорен судом к штрафу в 420 тысяч евро за порчу имущества, оскорбление полицейских и попытку мошенничества. У Леманна в Швейцарии есть недвижимость — хоть и находится она в живописном месте, но все же доставляет массу неудобств спортсмену. Все дело в конфликте с соседом, чей гараж, уверен немец, "залезает" на его территорию. В один момент терпение Леманна лопнуло и он с бензопилой наведался на участок по соседству. И просто сорвался: перерезал провода камеры, повредил несущую балку крыши гаража... И все бы ничего, но камера продолжила работу от аккумулятора и зафиксировала все похождения Леманна.
На суде прославленный футболист утверждал, что из-за провалов в памяти не понимает, как он оказался на участке соседа и почему в его руках оказалась бензопила. Отличная попытка. Однако судья не поверила Леманну и его образу "жертвы правосудия", назвав голкипера преступником.
© Getty Images / picture allianceЙенс Леманн на судебном слушании
Йенс Леманн на судебном слушании - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Йенс Леманн на судебном слушании

Неудачно пошутил про темнокожего

За что лишился работы. Это, несомненно, самый главный скандал, в который угодил Леманн. Его выкинули из наблюдательного совета "Герты" после расистского комментария в адрес другого бывшего футболиста немецкой национальной команды Денниса Аого. Резонансное решение было инициировано генеральным спонсором клуба. Что интересно: никаких разборок вообще бы не было, если бы Леманн был внимательнее при переписке. Экс-первый номер сборной перепутал чаты и по ошибке отправил неоднозначный комментарий об Аого… Самому Аого! Последний придал ситуацию огласке и опубликовал скриншот переписки: в сообщении намекалось, что Денниса взяли экспертом на телеканал Sky из-за цвета кожи (якобы по квоте для темнокожих).
Леманн как можно быстрее принес извинения:
«

"Личное сообщение, отправленное с моего телефона Деннису Аого, было неправильно понято, и я извинился за это в разговоре с Деннисом. Он бывший игрок сборной Германии, прекрасно разбирается в футболе и вносит вклад в рейтинги Sky".

Однако увольнения избежать не удалось. С того момента Леманн остается вне работы в топ-клубах.
Оливер Кан - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Бавария" слила великого вратаря. Когда-то Кана боготворили за победу в ЛЧ
15 июня 2023, 07:30
 
