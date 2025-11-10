Рейтинг@Mail.ru
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:57 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/valuev-2053970423.html
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"
Включение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" никоим образом не скажется на... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T15:57:00+03:00
2025-11-10T15:57:00+03:00
фигурное катание
николай валуев
пётр гуменник
владислав дикиджи
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981533863_169:161:3211:1872_1920x0_80_0_0_0f2235919afd049c6b6f63a71bebe91b.jpg
/20251110/gumennik-2053940935.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981533863_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d4ecfa47b505b9d0af2a813e9101efd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
николай валуев, пётр гуменник, владислав дикиджи, вокруг спорта
Фигурное катание, Николай Валуев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Вокруг спорта
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"

Валуев: на Гуменника и Дикиджи никак не повлияет внесение в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Включение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" никоим образом не скажется на их карьере, поскольку данная организация политического толка никому не интересна в мире спорта, заявил РИА Новости экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев.
Ранее стало известно, что девять российских представителей зимних видов спорта были внесены в базу "Миротворца", среди них оказались Гуменник и Дикиджи.
«
"Кто смотрит этот сайт "Миротворец"? Он никому не интересен. Не много ли на себя берут те, кто утверждает, что он вообще может на что-то повлиять? Только разве что на что-то внутри Украины и на каких-то особо русофобствующих людей. Но это не общая тенденция. Данный сайт никоим образом не влияет на решения спортивных чиновников. Они никто и звать их никак. Это политика, которая не имеет никакого отношения к спорту", - сказал Валуев.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
10 ноября, 14:09
 
Фигурное катаниеНиколай ВалуевПётр ГуменникВладислав ДикиджиВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала