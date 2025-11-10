https://ria.ru/20251110/valuev-2053970423.html
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"
Включение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" никоим образом не скажется на... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T15:57:00+03:00
2025-11-10T15:57:00+03:00
2025-11-10T15:57:00+03:00
фигурное катание
николай валуев
пётр гуменник
владислав дикиджи
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981533863_169:161:3211:1872_1920x0_80_0_0_0f2235919afd049c6b6f63a71bebe91b.jpg
/20251110/gumennik-2053940935.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981533863_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d4ecfa47b505b9d0af2a813e9101efd8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай валуев, пётр гуменник, владислав дикиджи, вокруг спорта
Фигурное катание, Николай Валуев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Вокруг спорта
Валуев отреагировал на попадание российских фигуристов в базу "Миротворца"
Валуев: на Гуменника и Дикиджи никак не повлияет внесение в базу "Миротворца"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Включение российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" никоим образом не скажется на их карьере, поскольку данная организация политического толка никому не интересна в мире спорта, заявил РИА Новости экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев.
Ранее стало известно, что девять российских представителей зимних видов спорта были внесены в базу "Миротворца", среди них оказались Гуменник и Дикиджи.
«
"Кто смотрит этот сайт "Миротворец"? Он никому не интересен. Не много ли на себя берут те, кто утверждает, что он вообще может на что-то повлиять? Только разве что на что-то внутри Украины и на каких-то особо русофобствующих людей. Но это не общая тенденция. Данный сайт никоим образом не влияет на решения спортивных чиновников. Они никто и звать их никак. Это политика, которая не имеет никакого отношения к спорту", - сказал Валуев.