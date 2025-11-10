Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Президент организации Дмитрий Мазепин уточнил, что Покровская покинула пост из-за возраста и большой нагрузки. Ей 75 лет, она была главным тренером сборной России по синхронному плаванию с 1998-го.

Под руководством Покровской синхронистки побеждали на шести летних Олимпиадах подряд: в 2000 году в Сиднее, в 2004-м — в Афинах, в 2008 году — в Пекине, в 2012-м — в Лондоне, в 2016 году — в Рио-де-Жанейро, в 2021 — в Токио. Также они многократно выигрывали на чемпионатах мира.