Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной по синхронному плаванию, сообщила Федерация водных видов спорта России.
"Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя", — говорится в ее Telegram-канале.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Архивное фото
В Федерации водных видов спорта уточнили, что заслуженный тренер России сама представила преемника на конференции ФВВСР в Казани.
Президент организации Дмитрий Мазепин уточнил, что Покровская покинула пост из-за возраста и большой нагрузки. Ей 75 лет, она была главным тренером сборной России по синхронному плаванию с 1998-го.
Под руководством Покровской синхронистки побеждали на шести летних Олимпиадах подряд: в 2000 году в Сиднее, в 2004-м — в Афинах, в 2008 году — в Пекине, в 2012-м — в Лондоне, в 2016 году — в Рио-де-Жанейро, в 2021 — в Токио. Также они многократно выигрывали на чемпионатах мира.
Ромашиной 36 лет, она семикратная олимпийская чемпионка, имеет 21 золотую медаль чемпионатов мира и 13 — чемпионатов Европы. Выступала в дуэте, группе и соло. Ее дебют в сборной состоялся в 2005 году. Спортивную карьеру завершила в 2023-м.
Позднее она рассказала , что испытала радость, волнение, страх и чувство ответственности, став преемницей Покровской.
Синхронное плавание потеряло душу, заявила Ищенко
4 сентября 2024, 09:23