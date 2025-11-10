Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие пловцы года в России
17:58 10.11.2025 (обновлено: 18:07 10.11.2025)
Названы лучшие пловцы года в России
Названы лучшие пловцы года в России
Кирилл Пригода и Дарья Клепикова признаны лучшими пловцами 2025 года, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T17:58:00+03:00
2025-11-10T18:07:00+03:00
спорт
плавание
кирилл пригода
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Названы лучшие пловцы года в России

Пригода и Клепикова признаны лучшими пловцами 2025 года в России

Кирилл Пригода
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кирилл Пригода. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кирилл Пригода и Дарья Клепикова признаны лучшими пловцами 2025 года, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Этим летом спортсмены стали победителями в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров в составе российской команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Пригоде 29 лет. На мировом первенстве он также завоевал золото в комбинированной мужской эстафете 4 по 100 метров и серебро на дистанции 50 метров брассом. Клепиковой 20 лет, она также выиграла серебро в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.
17-летний пловец Михаил Щербаков признан открытием года. Спортсмен завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на юниорском чемпионате мира в Отопене (Румыния), а также стал победителем в командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В ноябре Щербаков установил юношеский рекорд Европы на чемпионате России на короткой воде на дистанции 200 метров комплексом.
Тренером 2025 года в плавании стала Ольга Байдалова, которая является специалистом по адаптивным видам спорта.
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Пригода рассказал, как иностранцы встретили россиян на ЧМ в Сингапуре
8 августа, 14:26
8 августа, 14:26
 
Спорт Плавание Кирилл Пригода
 
