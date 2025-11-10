Рейтинг@Mail.ru
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/pokrovskaya-2053953721.html
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России
Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за преклонного возраста и большой нагрузки, сообщил журналистам... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T14:57:00+03:00
2025-11-10T14:57:00+03:00
татьяна покровская
светлана ромашина
дмитрий мазепин
синхронное плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568661315_0:213:3108:1961_1920x0_80_0_0_fee4ee012e01632c2dd282c36cdf10ae.jpg
/20250904/vseromashina-2039643106.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568661315_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dfd9d8553bbabee8ef2b20ec47313bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
татьяна покровская, светлана ромашина, дмитрий мазепин, синхронное плавание
Татьяна Покровская, Светлана Ромашина, Дмитрий Мазепин, Синхронное плавание
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России

Мазепин: Покровская ушла с поста главного тренера из-за возраста и нагрузки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Мазепин
Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за преклонного возраста и большой нагрузки, сообщил журналистам президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
В понедельник в Казани проходит внеочередная конференция ФВВСР. Ранее стало известно, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию.
«
"Возраст. Татьяне Николаевне 75 лет исполнилось. Это большой возраст, большая нагрузка. Она понимает, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно выложиться по максимуму. И в этой части она принимала решение о своем преемнике, о своей преемнице. Она пригласила на трибуну Светлану, ее воспитанницу. Они будут работать вместе, просто главным тренером теперь будет Светлана Ромашина, если Минспорт утвердит эту кандидатуру. Я надеюсь, что не возникнет с этим вопросов", - сказал Мазепин.
Покровской 75 лет, она возглавила сборную России в 1998 году. Под руководством Покровской российские синхронистки не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020). Также Покровская возглавляла Объединенную команду по синхронному плаванию на Играх в Барселоне в 1992 году.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Все оттаивают": Ромашина ждет возвращения России с флагом и гимном
4 сентября, 12:33
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золотую награду чемпионатов мира.
 
Татьяна ПокровскаяСветлана РомашинаДмитрий МазепинСинхронное плавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала