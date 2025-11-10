Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России

«

"Возраст. Татьяне Николаевне 75 лет исполнилось. Это большой возраст, большая нагрузка. Она понимает, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно выложиться по максимуму. И в этой части она принимала решение о своем преемнике, о своей преемнице. Она пригласила на трибуну Светлану, ее воспитанницу. Они будут работать вместе, просто главным тренером теперь будет Светлана Ромашина, если Минспорт утвердит эту кандидатуру. Я надеюсь, что не возникнет с этим вопросов", - сказал Мазепин.