Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России
Мазепин: Покровская ушла с поста главного тренера из-за возраста и нагрузки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за преклонного возраста и большой нагрузки, сообщил журналистам президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
В понедельник в Казани проходит внеочередная конференция ФВВСР. Ранее стало известно, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию.
«
"Возраст. Татьяне Николаевне 75 лет исполнилось. Это большой возраст, большая нагрузка. Она понимает, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно выложиться по максимуму. И в этой части она принимала решение о своем преемнике, о своей преемнице. Она пригласила на трибуну Светлану, ее воспитанницу. Они будут работать вместе, просто главным тренером теперь будет Светлана Ромашина, если Минспорт утвердит эту кандидатуру. Я надеюсь, что не возникнет с этим вопросов", - сказал Мазепин.
Покровской 75 лет, она возглавила сборную России в 1998 году. Под руководством Покровской российские синхронистки не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020). Также Покровская возглавляла Объединенную команду по синхронному плаванию на Играх в Барселоне в 1992 году.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золотую награду чемпионатов мира.