ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл первый матч в чемпионате Греции

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПАОК уступил на выезде "Панатинаикосу" в матче десятого тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча в Афинах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Милош Пантович (20-я минута) и бывший футболист московского "Локомотива" Тин Едвай (31). В составе проигравших отличился Яннис Константелиас (61).

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, но был заменен на 58-й минуте. Спустя 10 минут на замену вышел его партнер по команде нападающий Федор Чалов. Россияне не отметились результативными действиями.