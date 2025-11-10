https://ria.ru/20251110/paok-2053845496.html
ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл первый матч в чемпионате Греции
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПАОК уступил на выезде "Панатинаикосу" в матче десятого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Милош Пантович (20-я минута) и бывший футболист московского "Локомотива" Тин Едвай (31). В составе проигравших отличился Яннис Константелиас (61).
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, но был заменен на 58-й минуте. Спустя 10 минут на замену вышел его партнер по команде нападающий Федор Чалов. Россияне не отметились результативными действиями.
ПАОК прервал серию из четырех побед и потерпел первое поражение в чемпионате Греции в нынешнем сезоне. Команда Рэзвана Луческу с 23 очками идет второй в таблице. Возглавляемый Рафаэлем Бенитесом "Панатинаикос" (15 очков) располагается на шестом месте.