ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл первый матч в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
01:08 10.11.2025
ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл первый матч в чемпионате Греции
спорт, афины, тин едвай, магомед оздоев, федор чалов, панатинаикос, паок, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Афины, Тин Едвай, Магомед Оздоев, Федор Чалов, Панатинаикос, ПАОК, Локомотив (Москва)
© Фото : Пресс-служба ФК ПАОКФутболисты клуба ПАОК
Футболисты клуба ПАОК - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК ПАОК
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПАОК уступил на выезде "Панатинаикосу" в матче десятого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Милош Пантович (20-я минута) и бывший футболист московского "Локомотива" Тин Едвай (31). В составе проигравших отличился Яннис Константелиас (61).
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, но был заменен на 58-й минуте. Спустя 10 минут на замену вышел его партнер по команде нападающий Федор Чалов. Россияне не отметились результативными действиями.
ПАОК прервал серию из четырех побед и потерпел первое поражение в чемпионате Греции в нынешнем сезоне. Команда Рэзвана Луческу с 23 очками идет второй в таблице. Возглавляемый Рафаэлем Бенитесом "Панатинаикос" (15 очков) располагается на шестом месте.
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Оздоев отметился дублем во втором матче подряд за ПАОК
2 ноября, 22:48
 
ФутболСпортАфиныТин ЕдвайМагомед ОздоевФедор ЧаловПанатинаикосПАОКЛокомотив (Москва)
 
