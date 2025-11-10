Минспорт рассмотрит назначение Ромашиной тренером сборной России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России рассмотрит назначение Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной страны по синхронному плаванию, заявил глава ведомства и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В понедельник Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Отмечалось, что Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.
"Министерство спорта России в ближайшее время рассмотрит представление Федерации водных видов спорта России о назначении Светланы Ромашиной новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию и примет соответствующее решение. Мы поддерживаем процесс обновления кадров в национальных командах, основанный на принципах преемственности", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта России.
"Татьяна Николаевна Покровская - легенда отечественного синхронного плавания, человек, создавший систему, принесшую России десятки медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ее колоссальный опыт и авторитет будут востребованы и дальше благодаря тому, что она назначена советником главы федерации Дмитрия Мазепина", - добавил министр спорта.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
"Выдвижение кандидатуры выдающейся спортсменки, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной на пост главного тренера - серьезное предложение. Уверен, что объединение энергии новой генерации тренеров и опыта заслуженных наставников позволит сохранить лидерство России в мировом синхронном плавании", - отметил Дегтярев.