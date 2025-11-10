Рейтинг@Mail.ru
Минспорт рассмотрит назначение Ромашиной тренером сборной России
19:21 10.11.2025 (обновлено: 19:24 10.11.2025)
Минспорт рассмотрит назначение Ромашиной тренером сборной России
Министерство спорта России рассмотрит назначение Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной страны по синхронному плаванию, заявил глава ведомства и... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
светлана ромашина, михаил дегтярев, татьяна покровская, олимпийский комитет россии (окр), синхронное плавание
Светлана Ромашина, Михаил Дегтярев, Татьяна Покровская, Олимпийский комитет России (ОКР), Синхронное плавание
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСветлана Ромашина
Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Светлана Ромашина. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России рассмотрит назначение Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной страны по синхронному плаванию, заявил глава ведомства и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В понедельник Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Отмечалось, что Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.
«
"Министерство спорта России в ближайшее время рассмотрит представление Федерации водных видов спорта России о назначении Светланы Ромашиной новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию и примет соответствующее решение. Мы поддерживаем процесс обновления кадров в национальных командах, основанный на принципах преемственности", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта России.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Все оттаивают": Ромашина ждет возвращения России с флагом и гимном
4 сентября, 12:33
«
"Татьяна Николаевна Покровская - легенда отечественного синхронного плавания, человек, создавший систему, принесшую России десятки медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ее колоссальный опыт и авторитет будут востребованы и дальше благодаря тому, что она назначена советником главы федерации Дмитрия Мазепина", - добавил министр спорта.
Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
«
"Выдвижение кандидатуры выдающейся спортсменки, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной на пост главного тренера - серьезное предложение. Уверен, что объединение энергии новой генерации тренеров и опыта заслуженных наставников позволит сохранить лидерство России в мировом синхронном плавании", - отметил Дегтярев.
Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ромашина прокомментировала назначение главным тренером синхронисток
10 ноября, 15:22
 
СпортСветлана РомашинаМихаил ДегтяревТатьяна ПокровскаяОлимпийский комитет России (ОКР)Синхронное плавание
 
