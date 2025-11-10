Минспорт рассмотрит назначение Ромашиной тренером сборной России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России рассмотрит назначение Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной страны по синхронному плаванию, заявил глава ведомства и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, Ромашина завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.