Кравцов вернулся в "Трактор"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на три года - до конца сезона-2027/28.
Кравцов в августе подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" на один сезон. В начале октября "Кэнакс" выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В ноябре "Ванкувер" выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.
Кравцов играл в фарм-клубе "Ванкувера" "Абботсфорд Кэнакс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и провел за команду 10 матчей, в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи). В НХЛ Кравцов ранее представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно он набрал 12 очков (6+6) в 64 матчах НХЛ.
Форвард является воспитанником "Трактора" и отыграл за команду в 367 встречах, отличившись 199 результативными действиями (106+93). В сезоне-2024/25 челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии уступил ярославскому "Локомотиву".
