Кравцов вернулся в "Трактор"
Хоккей
Хоккей
 
21:26 10.11.2025
Кравцов вернулся в "Трактор"
Кравцов вернулся в "Трактор"
Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
хоккей
спорт
виталий кравцов
трактор
нью-йорк рейнджерс
локомотив (ярославль)
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, виталий кравцов, трактор, нью-йорк рейнджерс, локомотив (ярославль), национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Виталий Кравцов, Трактор, Нью-Йорк Рейнджерс, Локомотив (Ярославль), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Кравцов вернулся в "Трактор"

Выступавший в НХЛ Кравцов вернулся в "Трактор"

© официальный сайт ХК "Трактор"Виталий Кравцов
Виталий Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© официальный сайт ХК "Трактор"
Виталий Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов вернулся в челябинский "Трактор", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на три года - до конца сезона-2027/28.
Кравцов в августе подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" на один сезон. В начале октября "Кэнакс" выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В ноябре "Ванкувер" выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.
Кравцов играл в фарм-клубе "Ванкувера" "Абботсфорд Кэнакс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и провел за команду 10 матчей, в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи). В НХЛ Кравцов ранее представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно он набрал 12 очков (6+6) в 64 матчах НХЛ.
Форвард является воспитанником "Трактора" и отыграл за команду в 367 встречах, отличившись 199 результативными действиями (106+93). В сезоне-2024/25 челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии уступил ярославскому "Локомотиву".
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
9 ноября, 12:27
 
ХоккейСпортВиталий КравцовТракторНью-Йорк РейнджерсЛокомотив (Ярославль)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
