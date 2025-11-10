Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил журналистам, что голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не менял спортивное гражданство.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина.
"Спортивное гражданство - российское. Мы это обсуждали, и не один раз. Он не понимает, откуда идут разговоры. Чтобы получить норвежский паспорт, надо пройти длительную процедуру, затем получить приглашение в сборную. Он всегда хотел выступать за сборную России", - сказал Кафанов.
Ранее Хайкин заявил, что хочет получить норвежское гражданство по семейным причинам, его невеста - норвежка. . Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина в качестве возможного усиления национальной команды. Позднее россиянин также заявил, что хочет воспитывать своих детей в Норвегии.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.