Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов
Футбол
Футбол
 
18:11 10.11.2025 (обновлено: 18:42 10.11.2025)
Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов
Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов
Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил журналистам, что голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не менял спортивное...
2025-11-10T18:11:00+03:00
2025-11-10T18:42:00+03:00
футбол
спорт
никита хайкин
виталий кафанов
сборная россии по футболу
спорт, никита хайкин, виталий кафанов, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Никита Хайкин, Виталий Кафанов, Сборная России по футболу
Хайкин не менял спортивное гражданство, заявил Кафанов

Кафанов: вратарь Хайкин не получал паспорт Норвегии

© пресс-служба клуба "Будё-Глимт"Вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© пресс-служба клуба "Будё-Глимт"
Вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин. Архивное фото
НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил журналистам, что голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не менял спортивное гражданство.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина.
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Отец дагестанца из "МЮ" ответил на вопрос о гражданстве сына
1 ноября, 17:04
"Спортивное гражданство - российское. Мы это обсуждали, и не один раз. Он не понимает, откуда идут разговоры. Чтобы получить норвежский паспорт, надо пройти длительную процедуру, затем получить приглашение в сборную. Он всегда хотел выступать за сборную России", - сказал Кафанов.
Ранее Хайкин заявил, что хочет получить норвежское гражданство по семейным причинам, его невеста - норвежка. . Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина в качестве возможного усиления национальной команды. Позднее россиянин также заявил, что хочет воспитывать своих детей в Норвегии.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.
Александр Коваленко - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское
4 ноября, 16:29
 
ФутболСпортНикита ХайкинВиталий КафановСборная России по футболу
 
