КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"
Футбол
Футбол
 
13:17 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kdk-2053930643.html
КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"
КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T13:17:00+03:00
2025-11-10T13:17:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
хасанби биджиев
фабио челестини
российский футбольный союз (рфс)
ильдар ахметзянов
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047277168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bff21f2c0456aec9a97b88e7277cb60a.jpg
/20251107/melkadze-2053515583.html
спорт, артур григорьянц, хасанби биджиев, фабио челестини, российский футбольный союз (рфс), ильдар ахметзянов, оренбург, локомотив (москва), динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Хасанби Биджиев, Фабио Челестини, Российский футбольный союз (РФС), Ильдар Ахметзянов, Оренбург, Локомотив (Москва), Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"

КДК РФС рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"

© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"
Ильдар Ахметзянов. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные действия главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова в матче 15‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива".
В воскресенье "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" (1:0). В компенсированное время Ахметзянов получил красную карточку.
"Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Также рассмотрим выход за пределы техзоны тренера армейцев Манеля Экспосито с выходом на поле. Будет рассмотрена задержка выхода команд из раздевалки: "Ростова", "Зенита" и "Оренбурга". И рассмотрим удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова за совершение действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника. Тренер приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.
Стадион Ахмат-Арена в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата"
7 ноября, 17:42
 
Футбол Спорт Артур Григорьянц Хасанби Биджиев Фабио Челестини Российский футбольный союз (РФС) Ильдар Ахметзянов Оренбург Локомотив (Москва) Динамо Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Версия 2023.1 Beta
