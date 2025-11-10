КДК рассмотрит провокационные действия Ахметзянова в матче с "Локомотивом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные действия главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова в матче 15‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива".
В воскресенье "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" (1:0). В компенсированное время Ахметзянов получил красную карточку.
"Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Также рассмотрим выход за пределы техзоны тренера армейцев Манеля Экспосито с выходом на поле. Будет рассмотрена задержка выхода команд из раздевалки: "Ростова", "Зенита" и "Оренбурга". И рассмотрим удаление главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова за совершение действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника. Тренер приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.
