Два болельщика скончались на итоговом турнире ATP в Турине
Два болельщика скончались в понедельник по ходу итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, сообщает La Gazzetta dello Sport. РИА Новости, 10.11.2025
атр
турин
Два болельщика умерли в понедельник на итоговом турнире ATP в Турине