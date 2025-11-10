Российские юниоры взяли 16 золотых медалей в последний день ЧЕ по боксу

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские юниоры и юниорки стали обладателями 16 золотых наград в последний день чемпионата Европы по боксу, который завершился в Ереване.

У мужчин среди юниоров 19-22 лет победили: Мушег Баяндурян (весовая категория до 48 кг), Евгений Жоров (51 кг), Андрей Осипян (54 кг), Юрий Аветян (57 кг), Хамзат Матиев (60 кг), Худобахш Авджамилов (67 кг), Алексей Гуков (75 кг), Аким Павлюков (86 кг), Владимир Ермаков (92 кг), Алвани Юсупов (свыше 92 кг). Серебро у Егора Козорезова (63,5 кг), Изновра Зайпулаева (71 кг) и Михаила Усова (80 кг).

У юниорок в понедельник в аналогичном возрасте чемпионками стали Лия Патлай (48 кг), Ульяна Савро (52 кг), Софья Кулаева (57 кг), Анжелика Арутюнян (75 кг), Анастасия Демурчян (81 кг), Мария Кучманова (свыше 81 кг). Серебряными призерами стали Арина Вострикова (50 кг), Дарья Пантелеева (54 кг), Анастасия Алексеева (60 кг).