"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты

Она видела смерть, но шла к своей цели, несмотря ни на что. РИА Новости Спорт рассказывает, как красотка модельной внешности первой в России покорила все восьмитысячники мира.

Дочь отомстила родителям за гимнастику и теннис

"Ей можно было помочь. Шанс был", — сокрушалась Алина Пекова в интервью Надежде Стрелец, говоря о громкой трагедии Натальи Наговициной, эвакуации которой ждала вся страна. Сама Пекова семитысячный пик Победы не покоряла, зато поднялась на все 14 восьмитысячников мира.

Она родилась в поселке Чегем Второй, неподалеку от Нальчика. Практически у подножья Эльбруса. "Без него я бы вряд ли узнала даже что такое "Семь вершин", — признавалась Пекова. Родители увлекались горными лыжами, возили детей на склоны, но к альпинизму тянуло только Алину. А вместо этого ее отдали в художественную гимнастику, затем в теннис.

Только в 24 года она все же решилась на первое восхождение. Вначале покорила родной Эльбрус. Родители были недовольны: "Зачем тебе это нужно?!" Но отговаривать не стали. Думали, что поиграется возле дома в Кабардино-Балкарии и ее отпустит, но дерзкая дочь задумала другое и никому не сказала.

Изначально хотела стартовать с Манаслу — среднего по высоте восьмитысячника, расположенного в Гималаях. Но из-за непогоды дебютировала Алина на очень опасной Аннапурне. "Это был сумасшедший ритм", — делилась она. C марта по май 2023 года — четыре восьмитысячника в Непале, июнь-август — еще четыре в Пакистане, сентябрь-октябрь — возвращение в Непал и еще три горы. Оставалось три вершины, но их пришлось отложить на следующий год.

« "Когда я начинала, человек, который позже стал моим другом, говорил: "Уезжай домой, это не для девушек, зачем тебе это нужно? Поднялась на одну гору, тебе хватит", — вспоминала Пекова в интервью Forbes.

© Фото предоставлено Алиной Пековой В базовом лагере горы Гашербрум © Фото предоставлено Алиной Пековой В базовом лагере горы Гашербрум

Смерть за смертью

Страшный путь к рекорду занял у Пековой полтора года. Алина потеряла немало друзей. На Чогори близкий ей пакистанец сорвался с высоты 8200 метров, продолжал дышать, но все-таки замерз и скончался.

« "Люди говорили: "Он недостаточно тепло оделся, он не взял с собой кислород, он недостаточно опытный был, он сам сорвался, почему я должен помогать?" Очень многие, я заметила, оправдывают себя за то, что они не оказали помощь", — недоумевала Пекова.

Она постоянно задумывалась, стоит ли это все того, чтобы рисковать жизнью? Что и кому она хочет доказать? Но гнала от себя эти мысли и… продавала квартиру ради ресурсов на восхождения. Мама Алины назвала ее сумасшедшей: "Это безумие!" Но все равно поддержала дочь.

Последней точкой стала Шишабангма. На этот пик, расположенный в Тибете, Пекова рассчитывала взойти еще осенью 2023 года, но в базовом лагере случилось несчастье. В то время весь мир следил за битвой между Анной Гуту и Джиной Рзусидло, соревновавшихся за звание первой альпинистки из США, кому покорятся все восьмитысячники. Так получилось, что Шишабангма стала последней в списке обеих. На штурм вышли одновременно, бились с горой фанатично, атмосфера внутри команд и между ними накалилась. Кто-то предложил завершить восхождение совместно, "в духе сестринства", но обе девушки отказались. Шишабангма — самый низкий из восьмитысячников, достаточно простой по структуре, но известный непрогнозируемыми лавинами.

© Фото предоставлено Алиной Пековой Броуд-Пик (8051м) © Фото предоставлено Алиной Пековой Броуд-Пик (8051м)

В базовом лагере не сразу поняли, что произошло на пике. Гуцу и Мигмара Шерпу за доли секунд смело снегом. Рзусилдо не послушала проводника и не развернулась. Через полчаса ее тоже накрыл снежный пласт. "Сказали, они сразу погибли. Их на 600 метров просто спустило вниз" — вспоминала Пекова.

Местные власти закрыли доступ на Шишабангму, но год спустя она Алине все же покорилась. Она стала первым в России альпинистом из "Клуба 14", но столкнулась с завистью: "Мужчинам не нравится, когда женщины опережают их. Насколько я наблюдаю, они всячески стараются обесценивать женские достижения, к сожалению".