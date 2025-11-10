Рейтинг@Mail.ru
"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты
21:30 10.11.2025 (обновлено: 10:20 23.11.2025)
"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты
"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты
Она видела смерть, но шла к своей цели, несмотря ни на что. РИА Новости Спорт рассказывает, как красотка модельной внешности первой в России покорила все... РИА Новости, 23.11.2025
РИА Новости
2025
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053455565_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_795a4c7a3107297af385a7712d1d4af9.jpg
Россия, Непал, Скалолазание

"Зачем тебе это нужно?" Русской красотке завидуют мужчины-альпинисты

Сергей Смышляев
Она видела смерть, но шла к своей цели, несмотря ни на что. РИА Новости Спорт рассказывает, как красотка модельной внешности первой в России покорила все восьмитысячники мира.

Дочь отомстила родителям за гимнастику и теннис

"Ей можно было помочь. Шанс был", — сокрушалась Алина Пекова в интервью Надежде Стрелец, говоря о громкой трагедии Натальи Наговициной, эвакуации которой ждала вся страна. Сама Пекова семитысячный пик Победы не покоряла, зато поднялась на все 14 восьмитысячников мира.
Михаил Ишутин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Лежит выше всех трупов": он остался навсегда на пике Победы до Наговициной
8 октября, 20:07
Она родилась в поселке Чегем Второй, неподалеку от Нальчика. Практически у подножья Эльбруса. "Без него я бы вряд ли узнала даже что такое "Семь вершин", — признавалась Пекова. Родители увлекались горными лыжами, возили детей на склоны, но к альпинизму тянуло только Алину. А вместо этого ее отдали в художественную гимнастику, затем в теннис.
Только в 24 года она все же решилась на первое восхождение. Вначале покорила родной Эльбрус. Родители были недовольны: "Зачем тебе это нужно?!" Но отговаривать не стали. Думали, что поиграется возле дома в Кабардино-Балкарии и ее отпустит, но дерзкая дочь задумала другое и никому не сказала.
Изначально хотела стартовать с Манаслу — среднего по высоте восьмитысячника, расположенного в Гималаях. Но из-за непогоды дебютировала Алина на очень опасной Аннапурне. "Это был сумасшедший ритм", — делилась она. C марта по май 2023 года — четыре восьмитысячника в Непале, июнь-август — еще четыре в Пакистане, сентябрь-октябрь — возвращение в Непал и еще три горы. Оставалось три вершины, но их пришлось отложить на следующий год.
«

"Когда я начинала, человек, который позже стал моим другом, говорил: "Уезжай домой, это не для девушек, зачем тебе это нужно? Поднялась на одну гору, тебе хватит", — вспоминала Пекова в интервью Forbes.

Смерть за смертью

Страшный путь к рекорду занял у Пековой полтора года. Алина потеряла немало друзей. На Чогори близкий ей пакистанец сорвался с высоты 8200 метров, продолжал дышать, но все-таки замерз и скончался.
«

"Люди говорили: "Он недостаточно тепло оделся, он не взял с собой кислород, он недостаточно опытный был, он сам сорвался, почему я должен помогать?" Очень многие, я заметила, оправдывают себя за то, что они не оказали помощь", — недоумевала Пекова.

Она постоянно задумывалась, стоит ли это все того, чтобы рисковать жизнью? Что и кому она хочет доказать? Но гнала от себя эти мысли и… продавала квартиру ради ресурсов на восхождения. Мама Алины назвала ее сумасшедшей: "Это безумие!" Но все равно поддержала дочь.
Последней точкой стала Шишабангма. На этот пик, расположенный в Тибете, Пекова рассчитывала взойти еще осенью 2023 года, но в базовом лагере случилось несчастье. В то время весь мир следил за битвой между Анной Гуту и Джиной Рзусидло, соревновавшихся за звание первой альпинистки из США, кому покорятся все восьмитысячники. Так получилось, что Шишабангма стала последней в списке обеих. На штурм вышли одновременно, бились с горой фанатично, атмосфера внутри команд и между ними накалилась. Кто-то предложил завершить восхождение совместно, "в духе сестринства", но обе девушки отказались. Шишабангма — самый низкий из восьмитысячников, достаточно простой по структуре, но известный непрогнозируемыми лавинами.
В базовом лагере не сразу поняли, что произошло на пике. Гуцу и Мигмара Шерпу за доли секунд смело снегом. Рзусилдо не послушала проводника и не развернулась. Через полчаса ее тоже накрыл снежный пласт. "Сказали, они сразу погибли. Их на 600 метров просто спустило вниз" — вспоминала Пекова.
Местные власти закрыли доступ на Шишабангму, но год спустя она Алине все же покорилась. Она стала первым в России альпинистом из "Клуба 14", но столкнулась с завистью: "Мужчинам не нравится, когда женщины опережают их. Насколько я наблюдаю, они всячески стараются обесценивать женские достижения, к сожалению".
Президент клуба "Семь вершин" Александр Абрамов тогда сказал: "Нельзя было девчонку вперед пропускать, это должен был сделать мужик. Стыдно, что женщина решилась это делать, а десять тысяч мужиков-альпинистов сидели и критиковали. И ждали, что она не сходит". Эти слова, произнесенные в интервью Оскару Конюхову, вызвали много споров. Позже сама Алина объяснила, что Абрамов ни в коем случае не хотел ее задеть. Всего лишь ставил целью пристыдить мужчин, которые не смогли добиться такого успеха.
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Гора-людоед" убила элиту альпинизма России: трагедия из-за детской ошибки
1 ноября, 19:12
 
Россия Непал Скалолазание
 
 
