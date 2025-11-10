https://ria.ru/20251110/alkaras-2053868525.html
Алькарас снова стал первой ракеткой мира
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации, а представляющий Казахстан уроженец Гатчины Александр Бублик впервые в карьере стал 11-й ракеткой мира.
Перед началом итогового турнира АТР, который стартовал в воскресенье в Турине, у теннисистов были списаны очки за прошлогодние соревнования. Экс-первая ракетка мира итальянец Янник Синнер потерял 1500 очков и опустился на второе место рейтинга, Алькарас лишился 200 очков и стал первой ракеткой мира. Тройку сильнейших замыкает немец Александр Зверев.
Серб Новак Джокович вернулся на четвертое место рейтинга после победы на турнире в Афинах. В субботу в финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.
Российский теннисист Даниил Медведев опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге, сохранив звание первой ракетки страны. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на своих позициях, занимая 16-ю и 18-ю строчки в рейтинге соответственно.
Рейтинг ATP, версия от 10 ноября:
- 1 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 11050 баллов;
- 2 (1). Янник Синнер (Италия) - 10000;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 4960;
- 4 (5). Новак Джокович (Сербия) - 4830;
- 5 (6). Бен Шелтон (США) - 3970;
- 6 (4). Тейлор Фриц (США) - 3935;
- 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 3935;
- 8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3845;
- 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) - 3840;
- 10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) - 2990;
- 11 (13). Александр Бублик (Казахстан) - 2870;
- 13 (12). Даниил Медведев (Россия) - 2760...
- 16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2520...
- 18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.