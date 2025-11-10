Алькарас снова стал первой ракеткой мира

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации, а представляющий Казахстан уроженец Гатчины Александр Бублик впервые в карьере стал 11-й ракеткой мира.

Перед началом итогового турнира АТР, который стартовал в воскресенье в Турине, у теннисистов были списаны очки за прошлогодние соревнования. Экс-первая ракетка мира итальянец Янник Синнер потерял 1500 очков и опустился на второе место рейтинга, Алькарас лишился 200 очков и стал первой ракеткой мира. Тройку сильнейших замыкает немец Александр Зверев.

Серб Новак Джокович вернулся на четвертое место рейтинга после победы на турнире в Афинах. В субботу в финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге, сохранив звание первой ракетки страны. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов остались на своих позициях, занимая 16-ю и 18-ю строчки в рейтинге соответственно.

Рейтинг ATP, версия от 10 ноября: