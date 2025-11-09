https://ria.ru/20251109/ural-2053751209.html
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги - РИА Новости, 09.11.2025
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 18-го тура Первой лиги. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:09:00+03:00
2025-11-09T09:09:00+03:00
2025-11-09T09:09:00+03:00
футбол
спорт
хабаровск
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20250405/italo-2009537068.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хабаровск, первая лига
Футбол, Спорт, Хабаровск, Первая лига
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Урал" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги