"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги - РИА Новости, 09.11.2025
09:09 09.11.2025
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги - РИА Новости, 09.11.2025
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 18-го тура Первой лиги. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, хабаровск, первая лига
Футбол, Спорт, Хабаровск, Первая лига
Футбол
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

"Урал" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 18-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Илья Ишков (4-я минута) и Итало (42).
09 ноября 2025 • начало в 07:00
Завершен
СКА-Хабаровск
0 : 2
Урал
04‎’‎ • Илья Ишков
42‎’‎ • Итало
"Урал" выиграл пятый матч чемпионата кряду и с 39 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги, "СКА-Хабаровск" (24 очка) прервал серию из трех матчей без поражений и идет восьмым.
Футболисты "Урала" обыграли "КАМАЗ" в матче Первой лиги
5 апреля, 16:06
 
Футбол
 
 
