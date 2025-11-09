Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В гостевом матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" Сорокин отразил 33 броска по своим воротам и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26 и 23-й в карьере. По числу сухих матчей за карьеру в "регулярках" лиги Сорокин занял чистое седьмое место среди российских вратарей и превзошел по этому показателю голкипера "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.
09 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
10:29 • Бо Хорват
(Эмиль Хейнеман, Кайл Палмиери)
19:27 • Джонатан Друэн
38:42 • Бо Хорват
57:59 • Жан-Габриэль Пажо
59:30 • Андерс Ли
Первой звездой дня стал шведский нападающий "Анахайм Дакс" Лео Карлссон, который забил два гола и отдал передачу в выездном матче против "Вегас Голден Найтс" (4:3 ОТ).
Второй звездой дня лига признала канадского форварда "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона, который оформил дубль и записал на свой счет два ассиста в гостевом матче против "Эдмонтон Ойлерз" (9:1).