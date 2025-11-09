Савиков рассказал, кто помог ему с адаптацией в СКА

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник петербургского СКА Егор Савиков в разговоре с РИА Новости признался, что форварды армейцев Николай Голдобин и Андрей Локтионов, с которыми он ранее выступал за московский "Спартак", помогли ему с адаптацией в новой команде.
В межсезонье Савиков, права на которого принадлежали "Спартаку", не смог договориться с клубом о новом контракте. В октябре "красно-белые" обменяли права на защитника в СКА, получив денежную компенсацию, права на центрфорварда клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Марата Хуснутдинова, а также нападающего Максима Сельдемирова. Впоследствии Савиков подписал с петербуржцами контракт до конца сезона-2027/28. Голдобин и Локтионов также ранее выступали за "Спартак" и летом перешли в СКА.
"Я стараюсь общаться с каждым партнером по команде. Много общаюсь с Тревором Мерфи. Мне очень нравится с ним играть. Хороший защитник, пожалуй, один из самых сильных в КХЛ. Что касается Николая и Андрея, то они мне очень помогли как с адаптацией, так и с решением бытовых вопросов. Я очень благодарен им за это. Я встречался с ребятами, еще когда они играли со "Спартаком" в Москве. Они, да и в принципе много, кто звонили мне, поддерживали. Их поддержка помогла мне морально, ведь тяжело тренироваться и готовиться к сезону по сути в одиночку. Тот факт, что я так легко и хорошо адаптируюсь к СКА, возможен только благодаря помощи и поддержке со стороны всех моих близких, семьи и знакомых", - сказал Савиков.
В пяти матчах сезона-2025/26 Егор Савиков набрал 2 очка (1 гол и 1 передача).
"В это межсезонье и до тех пор, пока не перешел в новую команду, я много занимался индивидуально. Не было такого, что я валял дурака. Я тренировался каждый день по два-три раза, много катался и поддерживал форму. В СКА играют хорошие ребята, и они меня здорово приняли, что помогает мне в адаптации и легче войти в сезон. Такое ощущение, будто я вместе с ребятами прошел предсезонную подготовку. К тому же я чувствую доверие со стороны тренерского штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает, общается. Благодаря этому легче влиться в новый коллектив. Что касается результативности, то очки - это хорошо. Но для меня показатель - это хорошая игра, владение шайбой, точные передачи. И, конечно, победы, которые главнее всего. Очки же - лишь приятный бонус", - добавил защитник СКА.
