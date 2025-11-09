Савиков рассказал, кто помог ему с адаптацией в СКА

"В это межсезонье и до тех пор, пока не перешел в новую команду, я много занимался индивидуально. Не было такого, что я валял дурака. Я тренировался каждый день по два-три раза, много катался и поддерживал форму. В СКА играют хорошие ребята, и они меня здорово приняли, что помогает мне в адаптации и легче войти в сезон. Такое ощущение, будто я вместе с ребятами прошел предсезонную подготовку. К тому же я чувствую доверие со стороны тренерского штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает, общается. Благодаря этому легче влиться в новый коллектив. Что касается результативности, то очки - это хорошо. Но для меня показатель - это хорошая игра, владение шайбой, точные передачи. И, конечно, победы, которые главнее всего. Очки же - лишь приятный бонус", - добавил защитник СКА.