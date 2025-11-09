https://ria.ru/20251109/shakhmaty-2053808809.html
Есипенко и Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
Российские шахматисты Андрей Есипенко и Даниил Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:36:00+03:00
спорт, андрей есипенко, даниил дубов, евгений наер, кубок мира по шахматам, шахматы
