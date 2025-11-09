Рейтинг@Mail.ru
Есипенко и Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
18:36 09.11.2025 (обновлено: 18:47 09.11.2025)
Есипенко и Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира по шахматам
Российские шахматисты Андрей Есипенко и Даниил Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости, 09.11.2025
спорт, андрей есипенко, даниил дубов, евгений наер, кубок мира по шахматам, шахматы
Спорт, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер, Кубок мира по шахматам, Шахматы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские шахматисты Андрей Есипенко и Даниил Дубов вышли в четвертый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
Дубов в третьем раунде обыграл уругвайца Георга Майера на тай-брейке со счетом 3,5:2,5. Есипенко также на тай-брейке одержал победу над иранцем Пуйей Идани (3,5:2,5).
В четвертом раунде Дубов сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой, а Есипенко встретится с немцем Винсентом Каймером.
В других встречах россиянин Евгений Наер проиграл американцу Самуэлю Севяну (1:3), а Владислав Артемьев уступил французу Максиму Вашье-Леграву (5:6).
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа
7 ноября, 13:42
 
СпортАндрей ЕсипенкоДаниил ДубовЕвгений НаерКубок мира по шахматамШахматы
 
 
