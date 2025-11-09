Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Егор Корнев с лучшим результатом сезона в мире выиграл стометровку вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.

Корнев показал результат 44,99 секунды. Второе место в финальном заплыве занял Иван Гирев (46,55 секунды), замкнул тройку Дмитрий Жаворонков (46,59).

В аналогичной дисциплине у женщин победила Дария Клепикова (52,26). Серебро и бронза достались Алине Гайфутдиновой (52,52) и Дарье Трофимовой (52,71) соответственно.

У мужчин на стометровке брассом тройку призеров составили также показавший лучший результат сезона в мире Кирилл Пригода (55,51), Данил Семьянинов (56,99) и Александр Жигалов (57,63).