Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Егор Корнев с лучшим результатом сезона в мире выиграл стометровку вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
2025-11-09T18:48:00+03:00
2025-11-09T18:48:00+03:00
2025-11-09T19:12:00+03:00
спорт
плавание
кирилл пригода
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Корнев победил на 100 метровке кролем на ЧР на короткой воде с рекордом сезона
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Егор Корнев с лучшим результатом сезона в мире выиграл стометровку вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Корнев показал результат 44,99 секунды. Второе место в финальном заплыве занял Иван Гирев (46,55 секунды), замкнул тройку Дмитрий Жаворонков (46,59).
В аналогичной дисциплине у женщин победила Дария Клепикова (52,26). Серебро и бронза достались Алине Гайфутдиновой (52,52) и Дарье Трофимовой (52,71) соответственно.
У мужчин на стометровке брассом тройку призеров составили также показавший лучший результат сезона в мире Кирилл Пригода (55,51), Данил Семьянинов (56,99) и Александр Жигалов (57,63).
по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.