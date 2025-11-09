Рейтинг@Mail.ru
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
18:48 09.11.2025 (обновлено: 19:12 09.11.2025)
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде
Егор Корнев с лучшим результатом сезона в мире выиграл стометровку вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
спорт
плавание
кирилл пригода
спорт, плавание, кирилл пригода
Спорт, Плавание, Кирилл Пригода
Корнев победил на стометровке кролем на ЧР на короткой воде

Корнев победил на 100 метровке кролем на ЧР на короткой воде с рекордом сезона

Егор Корнев. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Егор Корнев с лучшим результатом сезона в мире выиграл стометровку вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Корнев показал результат 44,99 секунды. Второе место в финальном заплыве занял Иван Гирев (46,55 секунды), замкнул тройку Дмитрий Жаворонков (46,59).
В аналогичной дисциплине у женщин победила Дария Клепикова (52,26). Серебро и бронза достались Алине Гайфутдиновой (52,52) и Дарье Трофимовой (52,71) соответственно.
У мужчин на стометровке брассом тройку призеров составили также показавший лучший результат сезона в мире Кирилл Пригода (55,51), Данил Семьянинов (56,99) и Александр Жигалов (57,63).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду
30 октября, 20:00
 
Спорт
Плавание
Кирилл Пригода
 
 
