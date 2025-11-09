Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани

Мощную победу на Гран-при в Казани одержала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт рассказывает, как дебютантка взрослого сезона ворвалась в элиту российского фигурного катания.

Завал четверных прыжков

В первой разминке попыталась исполнить четверной сальхов Любовь Рубцова, представляющая академию Евгения Плющенко. Правда, можно говорить лишь о попытке. А тренирующаяся у Аделины Сотниковой Камилла Нелюбова тройной аксель приземлила, но каскад, который был заявлен с элементом ультра-си, исполнить чисто не смогла. На два четверных тулупа пошла занимавшая пятое место после короткой Мария Захарова , но неудачно.

Первой из претенденток на пьедестал на лед вышла Фролова. Падение с тройного флипа, недокрут в четверть оборота на тройном сальхове, казалось, не оставляли ей никаких шансов даже на попадание в тройку призеров. Как призналась Анна журналистам, она была недовольна прокатом, и приняла бы любое место, на которое поставили бы ее судьи. Только ошибки остальных фигуристок позволили ей стать третьей.

Два четверных тулупа, один из которых в каскаде, заявила в начале программы Дарья Садкова. Не справилась ни с одним.

« "Что-то менять и отказываться от второго четверного прыжка не стала, - сказала журналистам ученица Тутберидзе. – Опасалась, что, меняя все по ходу, не справлюсь и с тройными прыжками".

Уход от Плющенко не помогает

Одна из фавориток турнира Софья Муравьевой в произвольной программе заняла лишь седьмое место, пропустив вперед и Нелюбову, и Захарову, и Веронику Яметову . Ошибалась Софья не только на прыжках, но и на вращении. Стоит поверить фигуристке в том, что притирка к работе с Алексеем Мишиным идет непросто. В апреле Муравьева покинула академию "Ангелы Плющенко", написав уникальное по своему содержанию заявление: "Прошу отчислить меня по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава".

Просто удивительно, что после такого признания ее согласился взять в свою группу Профессор. Он вообще не очень охотно работает с фигуристками. Да, было многолетнее сотрудничество с Елизаветой Туктамышевой . Да, выстрелила в одном сезоне Софья Самодурова , ставшая чемпионкой Европы в 2019-м в Минске. Только один из известных фигуристов, тренировавшихся у Мишина, привел его фразу: "Проще работать с десятью парнями, чем с одной девушкой". Вряд ли это была шутка.

Муравьева, превратившаяся из немного угловатой девчонки с тройным акселем в арсенале в настоящую красавицу, но без элементов ультра-си, переживает сейчас непростой период. Она абсолютно искренне говорит о том, что переезд из Москвы в Санкт-Петербург для нее не просто шаг в карьере. Ей нравятся город, люди, живущие в нем, новая группа, в которой она не испытывает давления и постоянной ответственности за отработку вложенных в нее средств. Только в Казани прокат произвольной, поставленной, кстати, Бенуа Ришо, ей не удался, и она не вошла даже в число призеров.

Глупые мысли

Лидировавшая после короткой программы Дина Хуснутдинова выходила на лед последней под оглушительные аплодисменты публики. Она своя, казанская. Даже тройной аксель, по собственному признанию, освоила дома, тренируясь у Надежды Заякиной. Фигуристка после завершения соревнований даже поблагодарила ее за то, что дала добро на переход в группу Тутберидзе.

Три месяца, проведенных в академии мэтра, добавили Дине уверенности в исполнении элементов ультра-си.

« "Стала спокойнее относиться к соревнованиям, - рассказала журналистам Хуснутдинова. – Старалась думать только о хорошем. Проскакивали какие-то глупые мысли, но старалась от них абстрагироваться".

После короткой программы она обещала два тройных акселя в произвольной – и выполнила их эталонно. Как и все остальные элементы. Итоговое преимущество Хуснутдиновой над занявшей второе место Садковой составило почти 11 баллов. Безоговорочная победа!