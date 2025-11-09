Рейтинг@Mail.ru
Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/khusnutdinova-2053807497.html
Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани
Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани - РИА Новости, 09.11.2025
Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани
Мощную победу на Гран-при в Казани одержала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт рассказывает, как дебютантка взрослого сезона ворвалась в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:24:00+03:00
2025-11-09T18:24:00+03:00
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
софья муравьева
дарья садкова
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:485:2776:2047_1920x0_80_0_0_36b2b48bcb3e9f5f432b37f2afb0818c.jpg
/20251103/dvoeglazova-2052665436.html
/20251009/dvoeglazova-2047140001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Борис Ходоровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766183832_0:72:450:522_100x100_80_0_0_9ee518cdf73116aebc4ef8fa3d4045a1.jpg
Борис Ходоровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766183832_0:72:450:522_100x100_80_0_0_9ee518cdf73116aebc4ef8fa3d4045a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_41f232132ce9b30f2d5b4ce00a6a3a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, этери тутберидзе, софья муравьева, дарья садкова, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Евгений Плющенко
Фигурное катание
Звезда Тутберидзе разрывает Гран-при: сенсация в Казани

Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Мощную победу на Гран-при в Казани одержала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт рассказывает, как дебютантка взрослого сезона ворвалась в элиту российского фигурного катания.

Завал четверных прыжков

После короткой программы у женщин разрыв между первым и четвертым местами составлял 0,43 балла. Для победы нужно было исполнять элементы ультра-си, которые заявили фигуристки Тутберидзе Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова и не заявили Анна Фролова и Софья Муравьева. Впрочем, на ультра-си замахнулись и те, кто был "на разогреве" у сильнейшего квартета.
В первой разминке попыталась исполнить четверной сальхов Любовь Рубцова, представляющая академию Евгения Плющенко. Правда, можно говорить лишь о попытке. А тренирующаяся у Аделины Сотниковой Камилла Нелюбова тройной аксель приземлила, но каскад, который был заявлен с элементом ультра-си, исполнить чисто не смогла. На два четверных тулупа пошла занимавшая пятое место после короткой Мария Захарова, но неудачно.
Первой из претенденток на пьедестал на лед вышла Фролова. Падение с тройного флипа, недокрут в четверть оборота на тройном сальхове, казалось, не оставляли ей никаких шансов даже на попадание в тройку призеров. Как призналась Анна журналистам, она была недовольна прокатом, и приняла бы любое место, на которое поставили бы ее судьи. Только ошибки остальных фигуристок позволили ей стать третьей.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАнна Фролова
Анна Фролова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Анна Фролова
Два четверных тулупа, один из которых в каскаде, заявила в начале программы Дарья Садкова. Не справилась ни с одним.
«
"Что-то менять и отказываться от второго четверного прыжка не стала, - сказала журналистам ученица Тутберидзе. – Опасалась, что, меняя все по ходу, не справлюсь и с тройными прыжками".

Уход от Плющенко не помогает

Одна из фавориток турнира Софья Муравьевой в произвольной программе заняла лишь седьмое место, пропустив вперед и Нелюбову, и Захарову, и Веронику Яметову. Ошибалась Софья не только на прыжках, но и на вращении. Стоит поверить фигуристке в том, что притирка к работе с Алексеем Мишиным идет непросто. В апреле Муравьева покинула академию "Ангелы Плющенко", написав уникальное по своему содержанию заявление: "Прошу отчислить меня по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСофья Муравьева
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Софья Муравьева
Просто удивительно, что после такого признания ее согласился взять в свою группу Профессор. Он вообще не очень охотно работает с фигуристками. Да, было многолетнее сотрудничество с Елизаветой Туктамышевой. Да, выстрелила в одном сезоне Софья Самодурова, ставшая чемпионкой Европы в 2019-м в Минске. Только один из известных фигуристов, тренировавшихся у Мишина, привел его фразу: "Проще работать с десятью парнями, чем с одной девушкой". Вряд ли это была шутка.
Муравьева, превратившаяся из немного угловатой девчонки с тройным акселем в арсенале в настоящую красавицу, но без элементов ультра-си, переживает сейчас непростой период. Она абсолютно искренне говорит о том, что переезд из Москвы в Санкт-Петербург для нее не просто шаг в карьере. Ей нравятся город, люди, живущие в нем, новая группа, в которой она не испытывает давления и постоянной ответственности за отработку вложенных в нее средств. Только в Казани прокат произвольной, поставленной, кстати, Бенуа Ришо, ей не удался, и она не вошла даже в число призеров.

Глупые мысли

Лидировавшая после короткой программы Дина Хуснутдинова выходила на лед последней под оглушительные аплодисменты публики. Она своя, казанская. Даже тройной аксель, по собственному признанию, освоила дома, тренируясь у Надежды Заякиной. Фигуристка после завершения соревнований даже поблагодарила ее за то, что дала добро на переход в группу Тутберидзе.
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Тутберидзе показала новое оружие: эта фигуристка готова брать только золото
3 ноября, 18:20
Три месяца, проведенных в академии мэтра, добавили Дине уверенности в исполнении элементов ультра-си.
«

"Стала спокойнее относиться к соревнованиям, - рассказала журналистам Хуснутдинова. – Старалась думать только о хорошем. Проскакивали какие-то глупые мысли, но старалась от них абстрагироваться".

После короткой программы она обещала два тройных акселя в произвольной – и выполнила их эталонно. Как и все остальные элементы. Итоговое преимущество Хуснутдиновой над занявшей второе место Садковой составило почти 11 баллов. Безоговорочная победа!
На тренировках Дина пробует прыгать и четверной тулуп, но в планах на казанский этап Гран-при его не было. Тем более что на взрослых соревнованиях она впервые выходила на лед в произвольной последней. "Чувствовала ответственность, - призналась Хуснутдинова. – Рада, что удалось справиться с волнением".
Этери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Тутберидзе запускает новую мегазвезду: эта фигуристка будет разрывать мир
9 октября, 07:30
 
Фигурное катаниеСпортЭтери ТутберидзеСофья МуравьеваДарья СадковаЕвгений Плющенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала