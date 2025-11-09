Рейтинг@Mail.ru
Капитан покинул расположение клуба НХЛ после остановки сердца невесты
01:41 09.11.2025 (обновлено: 07:24 09.11.2025)
Капитан покинул расположение клуба НХЛ после остановки сердца невесты
Капитан покинул расположение клуба НХЛ после остановки сердца невесты - РИА Новости, 09.11.2025
Капитан покинул расположение клуба НХЛ после остановки сердца невесты
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" швед Расмус Далин покинул расположение команды после того, как его невеста перенесла пересадку... РИА Новости, 09.11.2025
спорт, расмус далин, линди рафф, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Расмус Далин, Линди Рафф, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккей
Капитан покинул расположение клуба НХЛ после остановки сердца невесты

Далин покинул расположение "Баффало" после остановки сердца его невесты

© Фото : СоцсетиЗащитник "Баффало" Расмус Далин
Защитник Баффало Расмус Далин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Соцсети
Защитник "Баффало" Расмус Далин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" швед Расмус Далин покинул расположение команды после того, как его невеста перенесла пересадку сердца, сообщается на сайте лиги.
Невеста Далина Каролина летом во время отдыха во Франции перенесла операцию по пересадке сердца. Ей несколько раз делали сердечно-легочную реанимацию, после чего перевели в больницу, где перед трансплантацией девушка несколько недель находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения. По словам главного тренера "Сэйбрз" Линди Раффа, Далин взял бессрочный отпуск.
«
"Я думаю, Далину было невероятно тяжело. Нелегко сохранять концентрацию во время испытаний, выпавших на долю его невесты. Я полностью понимаю, через что проходит этот молодой человек. Не думаю, что это можно описать или прочувствовать. Никто не хотел бы оказаться на его месте и пережить то, что пришлось пережить ему. Он, несомненно, получил поддержку от всей команды. Это больше, чем просто хоккей",- сказал Рафф.
В этом сезоне Далин набрал девять очков, забросив одну шайбу и отдав восемь передач в 14 играх. Капитан "Сэйбрз" был выбран под первым номером на драфте 2018 года и всего за карьеру набрал 369 очков (84 гола + 285 передач) в 523 играх.
Хоккей
 
 
