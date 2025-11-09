Комличенко и Сильянов могут пропустить матчи сборной

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что футболисты Николай Комличенко и Александр Сильянов получили небольшие травмы и их участие в матчах национальной сборной под вопросом.