Комличенко и Сильянов могут пропустить матчи сборной

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что футболисты Николай Комличенко и Александр Сильянов получили небольшие травмы и их участие в матчах национальной сборной под вопросом.
В воскресенье "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Оренбург" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гол на 73-й минуте с пенальти забил Комличенко. Сильянов и Комличенко вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили.
09 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
«
"Дмитрий Воробьев, как и Сергей Пиняев, практически готов к выходу в общую группу. После сегодняшнего матча есть нюансы и с Комличенко, и с Сильяновым. После медицинского обследования посмотрим, насколько их состояние позволит принимать участие в матчах сборной", - сказал Галактионов журналистам.
Команда Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита", матч с чилийцами состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
9 ноября, 17:16