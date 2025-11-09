Комличенко и Сильянов могут пропустить матчи сборной

Рейтинг@Mail.ru
18:18 09.11.2025 (обновлено: 15:44 16.11.2025)
Футбол
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что футболисты Николай Комличенко и Александр Сильянов получили небольшие травмы и их участие в матчах национальной сборной под вопросом.
В воскресенье "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Оренбург" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гол на 73-й минуте с пенальти забил Комличенко. Сильянов и Комличенко вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили.
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
Локомотив
1 : 0
Оренбург
72‎’‎ • Николай Комличенко (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Дмитрий Воробьев, как и Сергей Пиняев, практически готов к выходу в общую группу. После сегодняшнего матча есть нюансы и с Комличенко, и с Сильяновым. После медицинского обследования посмотрим, насколько их состояние позволит принимать участие в матчах сборной", - сказал Галактионов журналистам.
Команда Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита", матч с чилийцами состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Локомотив" без Батракова обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
9 ноября, 17:16
 
ФутболСпортПеруРоссияЧилиМихаил ГалактионовВалерий КарпинНиколай КомличенкоДмитрий ВоробьевЛокомотив (Москва)Александр СильяновОренбургЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
