Футболиста "Бенфики" будут судить за распространение порно
18:07 09.11.2025 (обновлено: 15:44 16.11.2025)
Футболиста "Бенфики" будут судить за распространение порно
Футбол
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Норвежский футболист португальской "Бенфики" Андреас Шельдеруп признался в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и сообщил, что в скором времени предстанет перед судом.
По словам Шельдерупа, около двух лет назад, когда ему было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн", футболист переслал своему другу короткое видео, не посмотрев его до конца. После того как знакомый указал на незаконность распространения подобных материалов, он удалил запись.
"Когда в этом году датская полиция связалась со мной по поводу случившегося, я рассказал им правду и сотрудничал на протяжении всего процесса. Мне было предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое я, вероятно, буду осужден в ближайшем будущем и, скорее всего, получу условный срок" - написал Шельдеруп в сториз Instagram*.

По информации СМИ, в Дании ему предъявлено обвинение по статье, касающейся владения или распространения сексуальных материалов с участием лиц младше 18 лет. Отмечается, что дело футболиста будет рассмотрено в Копенгагенском городском суде 19 ноября. Ранее президент "Бенфики" Руй Кошта заявил, что клуб окажет поддержку футболисту. "Конечно, мы будем на его стороне. Он уже взял на себя ответственность и признался, что не должен был этого делать. Зная его, я могу сказать, что он не сделал этого со злым умыслом, но все же сделал", - приводит слова Кошты A Bola.
Шельдерупу 21 год. Полузащитник выступает за "Бенфику" с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Вместе с лиссабонцами футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. Также на его счету семь матчей за сборную Норвегии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сантьяго Бернабеу - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Игрока "Реала" обвинили в распространении секс-видео с несовершеннолетней
15 мая, 02:07
 
