Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1" - РИА Новости, 09.11.2025
21:28 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/formula-2053827914.html
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Выступающие за "Феррари" британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер не смогли завершить гонку 21-го этапа чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Бразилии,... РИА Новости, 09.11.2025
Формула-1
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Пилоты "Феррари" сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выступающие за "Феррари" британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер не смогли завершить гонку 21-го этапа чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Леклер выбыл после столкновения с итальянцем Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", который перед этим столкнулся с австралийцем Оскаром Пиастри из "Макларена". Хэмилтон, повредивший болид на первом круге, позднее заехал в боксы и завершил гонку досрочно.
Третьим выбывшим стал бразилец Габриэль Бортолето ("Кик Заубер"), который на первом круге домашнего этапа не справился с управлением и въехал в отбойник после контакта с болидом канадца Лэнса Стролла ("Астон Мартин"). Днем ранее Бортолето разбил болид по ходу спринта.
Ферстаппен назвал причину провала в квалификации к Гран-при Бразилии
