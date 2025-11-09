https://ria.ru/20251109/formula-2053827914.html
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Хэмилтон и Леклер сошли по ходу гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Выступающие за "Феррари" британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер не смогли завершить гонку 21-го этапа чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Бразилии,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:28:00+03:00
формула-1
спорт
бразилия
сан-паулу (город)
шарль леклер
льюис хэмилтон
оскар пиастри
феррари
бразилия
сан-паулу (город)
