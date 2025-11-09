Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Индиану" в матче НБА

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Клуб "Денвер Наггетс" на своем паркете обыграл "Индиану Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший трипл-дабл Никола Йокич (32 очка, 14 подборов, 14 передач). У "Индианы" больше всех очков набрал Аарон Несмит (25 очков).
"Денвер" выиграл четвертый матч в лиге кряду и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе семь побед при двух поражениях. "Индиана" проиграла третий матч подряд и располагается на 14-й позиции в таблице Востока с одной победой в девяти матчах.
Результаты остальных матчей дня:
"Вашингтон" - "Даллас" - 105:111;
"Филадельфия" - "Торонто" - 130:120;
"Атланта" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 122:102;
"Кливленд" - "Чикаго" - 128:122;
"Майами" - "Портленд" - 136:131;
"Сан-Антонио" - "Нью-Орлеан" - 126:119;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Финикс Санс" - 103:114.
09 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен