Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу - РИА Новости, 09.11.2025
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу
Российские юниоры и юниорки в воскресенье завоевали 22 золотые медали на проходящем в Ереване чемпионате Европы по боксу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T22:56:00+03:00
2025-11-09T22:56:00+03:00
2025-11-09T22:56:00+03:00
Российские боксеры завоевали 22 золотые медали на чемпионате Европы по боксу
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские юниоры и юниорки в воскресенье завоевали 22 золотые медали на проходящем в Ереване чемпионате Европы по боксу.
Среди юниорок 17-18 лет чемпионками стали Полина Лунина (48 кг), Снежана Кузнецова (50 кг), Ксения Цымбалюк (52 кг), Кристина Борисенко (54 кг), Анастасия Таратынова (57 кг), Софья Молчанова (60 кг), Арина Варсанян (63 кг), Диана Цыбулкина (66 кг), Влада Кулешова (70 кг), Ирина Федотова (75 кг), София Фомина (81 кг) и Самира Итониева (более 81 кг).
Среди 19-22-летних победили Алина Пушкарь (63 кг) и Азалия Аминева (66 кг).
Среди юниоров 17-18 лет золото добыли Рамазан Джамиев (48 кг), Тимурбек Мамадалиев (51 кг), Платон Козлов (60 кг), Кирилл Шинкарь (71 кг), Прохор Старцев (80 кг), Руслан Шихмамбетов (86 кг), Кирилл Лукьянов (92 кг) и Ренат Гасанов (свыше 92 кг). Серебряным призером стал Арсений Жильцов (54 кг), бронзу завоевал Иван Добрынин (57 кг).
В понедельник на турнире в Ереване
пройдут финалы среди юниорок и юниоров 19-22 лет.