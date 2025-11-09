Рейтинг@Mail.ru
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу - РИА Новости, 09.11.2025
22:56 09.11.2025
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу - РИА Новости, 09.11.2025
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу
Российские юниоры и юниорки в воскресенье завоевали 22 золотые медали на проходящем в Ереване чемпионате Европы по боксу. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, ереван, бокс
Спорт, Ереван, Бокс
Российские юниоры завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу

Российские боксеры завоевали 22 золотые медали на чемпионате Европы по боксу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские юниоры и юниорки в воскресенье завоевали 22 золотые медали на проходящем в Ереване чемпионате Европы по боксу.
Среди юниорок 17-18 лет чемпионками стали Полина Лунина (48 кг), Снежана Кузнецова (50 кг), Ксения Цымбалюк (52 кг), Кристина Борисенко (54 кг), Анастасия Таратынова (57 кг), Софья Молчанова (60 кг), Арина Варсанян (63 кг), Диана Цыбулкина (66 кг), Влада Кулешова (70 кг), Ирина Федотова (75 кг), София Фомина (81 кг) и Самира Итониева (более 81 кг).
Среди 19-22-летних победили Алина Пушкарь (63 кг) и Азалия Аминева (66 кг).
Среди юниоров 17-18 лет золото добыли Рамазан Джамиев (48 кг), Тимурбек Мамадалиев (51 кг), Платон Козлов (60 кг), Кирилл Шинкарь (71 кг), Прохор Старцев (80 кг), Руслан Шихмамбетов (86 кг), Кирилл Лукьянов (92 кг) и Ренат Гасанов (свыше 92 кг). Серебряным призером стал Арсений Жильцов (54 кг), бронзу завоевал Иван Добрынин (57 кг).
В понедельник на турнире в Ереване пройдут финалы среди юниорок и юниоров 19-22 лет.
Боксер Мэнни Пакьяо - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Кремлев назначил легендарного Пакьяо вице-президентом IBA
27 октября, 16:50
 
СпортЕреванБокс
 
 
