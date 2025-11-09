Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 23 очка. "Эдмонтон" проиграл третий матч кряду и располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 16 очков.

В других матчах дня "Коламбус Блю Джекетс" на выезде уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), несмотря на дубль и передачу Кирилла Марченко и гол и два ассиста Дмитрия Воронкова, "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), а "Вегас Голден Найтс" на своем льду проиграли "Анахайм Дакс" в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1), несмотря на гол российского нападающего Павла Дорофеева и передачу его соотечественника Ивана Барбашева.