Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ
09:06 09.11.2025 (обновлено: 11:08 09.11.2025)
Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ
Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ
Клуб "Колорадо Эвеланш" на выезде разгромил "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
спорт, павел дорофеев (хоккей), колорадо эвеланш, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл), захар бардаков, кейл макар, паркер келли, коламбус блю джекетс
Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

Ассистентский дубль Бардакова помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" на выезде разгромил "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 9:1 (2:0, 4:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Кейл Макар (14-я и 15-я минуты), Паркер Келли (30, 45), Натан Маккиннон (41, 46) и Джек Друри (25, 55), еще одну шайбу забросил Гэвин Бриндли (24). У "Эдмонтона" гол забил Коннор Макдэвид (32).
09 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Эдмонтон
1 : 9
Колорадо
31:30 • Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль)
13:29 • Кэйл Макар
(Девон Тоус, Натан Маккиннон)
14:35 • Кэйл Макар
(Девон Тоус, Натан Маккиннон)
22:38 • Gavin Brindley
(Сэм Малински, Захар Бардаков)
24:45 • Джек Дрери
(Брент Бернс, Виктор Олофссон)
29:34 • Паркер Келли
(Gavin Brindley, Захар Бардаков)
34:38 • Паркер Келли
40:24 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен, Девон Тоус)
45:02 • Натан Маккиннон
(Росс Колтон)
54:28 • Джек Дрери
(Росс Колтон, Паркер Келли)
Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков записал на свой счет две результативные передачи.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 23 очка. "Эдмонтон" проиграл третий матч кряду и располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 16 очков.
В других матчах дня "Коламбус Блю Джекетс" на выезде уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), несмотря на дубль и передачу Кирилла Марченко и гол и два ассиста Дмитрия Воронкова, "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), а "Вегас Голден Найтс" на своем льду проиграли "Анахайм Дакс" в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1), несмотря на гол российского нападающего Павла Дорофеева и передачу его соотечественника Ивана Барбашева.
