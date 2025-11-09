Бардаков помог "Колорадо" разгромить "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" на выезде разгромил "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 9:1 (2:0, 4:1, 3:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Кейл Макар (14-я и 15-я минуты), Паркер Келли (30, 45), Натан Маккиннон (41, 46) и Джек Друри (25, 55), еще одну шайбу забросил Гэвин Бриндли (24). У "Эдмонтона" гол забил Коннор Макдэвид (32).
Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков записал на свой счет две результативные передачи.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 23 очка. "Эдмонтон" проиграл третий матч кряду и располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 16 очков.
В других матчах дня "Коламбус Блю Джекетс" на выезде уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), несмотря на дубль и передачу Кирилла Марченко и гол и два ассиста Дмитрия Воронкова, "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), а "Вегас Голден Найтс" на своем льду проиграли "Анахайм Дакс" в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1), несмотря на гол российского нападающего Павла Дорофеева и передачу его соотечественника Ивана Барбашева.
