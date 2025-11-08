Рейтинг@Mail.ru
21:53 08.11.2025 (обновлено: 21:56 08.11.2025)
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР
2025-11-08T21:53:00+03:00
2025-11-08T21:56:00+03:00
спорт, атр, афины, италия, бьорн борг, феликс оже-альяссим, новак джокович
Теннис, Спорт, АТР, Афины, Италия, Бьорн Борг, Феликс Оже-Альяссим, Новак Джокович
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации.
В субботу конкурент Оже-Альяссима за последнее место на итоговый турнир итальянец Лоренцо Музетти проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира категории ATP 250 в Афинах. Канадец набрал 3845 очков в чемпионской гонке, представитель Италии - 3800.
Помимо Оже-Альяссима, на итоговый турнир отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, Джокович, американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур.
Соревнования пройдут 9-16 ноября. Призовой фонд составит 15,5 миллиона долларов.
Оже-Альяссиму 25 лет, он выиграл восемь титулов ATP. На итоговом турнире в итальянском Турине он сыграет в группе Бьорна Борга вместе с действующим чемпионом Синнером, двукратным победителем турнира Зверевым и Шелтоном.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Джокович квалифицировался на итоговый турнир ATP, повторив рекорд Федерера
18 октября, 18:32
 
ТеннисСпортАТРАфиныИталияБьорн БоргФеликс Оже-АльяссимНовак Джокович
 
