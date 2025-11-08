https://ria.ru/20251108/tennis-2053720477.html
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР
Канадец Феликс Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Оже-Альяссим квалифицировался на итоговый турнир АТР
Канадский теннисист Оже-Альяссим стал последним участником итогового турнира ATP