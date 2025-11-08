Рейтинг@Mail.ru
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Фигурное катание
 
12:56 08.11.2025
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек
фигурное катание
швейцария
ссср
камила валиева
татьяна тарасова
спортивный арбитражный суд (cas)
швейцария
ссср
швейцария, ссср, камила валиева, татьяна тарасова, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Швейцария, СССР, Камила Валиева, Татьяна Тарасова, Спортивный арбитражный суд (CAS)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что найдутся люди, которые возьмут на себя судебные издержки российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее пресс-служба Федерального суда Швейцарии, отклонившего ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой, сообщила РИА Новости, что россиянка обязана возместить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 млн рублей).
"Она же от себя подавала апелляцию. Не знаю, кто ей поможет выплатить судебные издержки. Камилу жалко. Она в этом не виновата. Камила ничего никогда не пила. Это несправедливо. Очень жаль, если нас в стране некому защитить. Это очень плохо. Дело Камилы известно уже на весь мир. Кто-то должен принять участие в этом. Делом с самого начала должен был заниматься профессиональный человек. У нас, что, нет профессионалов, которые помогут девочке?" - сказала Тарасова.
Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре.
Валиеву обязали вернуть золото чемпионата Европы. А что насчет денег?
6 ноября, 22:46
 
Фигурное катаниеШвейцарияСССРКамила ВалиеваТатьяна ТарасоваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
