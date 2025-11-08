https://ria.ru/20251108/tarasova-2053642469.html
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что найдутся люди, которые возьмут на себя судебные издержки... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T12:56:00+03:00
2025-11-08T12:56:00+03:00
2025-11-08T12:56:00+03:00
фигурное катание
швейцария
ссср
камила валиева
татьяна тарасова
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_119:194:1205:805_1920x0_80_0_0_d8007545faae2db7cb4de9ef2ac41c79.jpg
/20251106/valieva-2053307181.html
швейцария
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_142:165:1191:952_1920x0_80_0_0_a08568a39d0996f11289bbe04ea902dd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, ссср, камила валиева, татьяна тарасова, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Швейцария, СССР, Камила Валиева, Татьяна Тарасова, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Тарасова призвала защитить Валиеву в вопросе судебных издержек
Тарасова выразила надежду, что найдутся профессионалы, способные помочь Валиевой