Рожков рассказал о проблемах с выдачей виз российским паралимпийцам
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что существуют серьезные проблемы с выдачей виз российским спортсменам от ряда... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Рожков: есть серьезные проблемы с выдачей виз спортсменам от ряда стран Европы