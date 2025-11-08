Рейтинг@Mail.ru
Рожков рассказал о проблемах с выдачей виз российским паралимпийцам
08.11.2025
Рожков рассказал о проблемах с выдачей виз российским паралимпийцам
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что существуют серьезные проблемы с выдачей виз российским спортсменам от ряда... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025
спорт, европа, швеция, паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Европа, Швеция, Паралимпийский комитет России (ПКР)
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что существуют серьезные проблемы с выдачей виз российским спортсменам от ряда европейских стран.
В конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"Есть серьезные проблемы по летним видам спорта. Мы в этом году участвуем в 13 чемпионатах мира и Европы, и чемпионат Европы по настольному теннису будет в Швеции. Шведская сторона не дала визы нашим ребятам и лишила их возможности участвовать в соревнованиях. То есть с целым рядом европейских стран у нас остаются такие серьезные проблемы. Международные федерации ничего не могут с этим сделать", - сказал Рожков.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
