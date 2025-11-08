Рейтинг@Mail.ru
Суркова выиграла финал на 50 метров баттерфляем на ЧР на короткой воде
19:25 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/plavanie-2053704384.html
Суркова выиграла финал на 50 метров баттерфляем на ЧР на короткой воде
2025-11-08T19:25:00+03:00
2025-11-08T19:25:00+03:00
спорт, плавание, россия, казань, арина суркова, олег костин (пловец)
Спорт, Плавание, Россия, Казань, Арина Суркова, Олег Костин (пловец)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАрина Суркова
Арина Суркова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Арина Суркова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Арина Суркова выиграла финальный заплыв на 50 метров баттерфляем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Суркова показала результат 25,03 секунды. Второе место в заплыве заняла Дарья Клепикова (25,61), замкнула тройку Арина Хитева (25,81).
У мужчин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Олег Костин (22,24), Роман Шевляков (22,34) и Даниил Марков (22,51).
На дистанции 800 метров вольным стилем золото завоевала Ксения Мишарина (8.19,88), второй стала Софья Дьякова (8.22,48), третьей - Арина Пантина (8.23,87).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Илья Бородин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Тренер сборной по плаванию не видит проблемы в пропуске чемпионата Европы
8 ноября, 12:57
 
СпортПлаваниеРоссияКазаньАрина СурковаОлег Костин (пловец)
 
