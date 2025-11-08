https://ria.ru/20251108/plavanie-2053704384.html
Суркова выиграла финал на 50 метров баттерфляем на ЧР на короткой воде
Арина Суркова выиграла финальный заплыв на 50 метров баттерфляем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт
плавание
россия
казань
арина суркова
олег костин (пловец)
россия
казань
