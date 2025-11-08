Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, что переговоры его агента с руководством команды о новом контракте пока не привели к какому-либо результату.
В октябре журналист Франк Серавали сообщил, что, если "Рейнджерс" останутся на последних местах турнирной таблицы, Панарина могут обменять в "Каролину Харрикейнз". После 14 игр команда из Нью-Йорка с шестью победами и восемью поражениями (14 очков) занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона.
«
"Они (президент клуба Крис Друри и агент Пол Теофанус - прим. ред.) разговаривали, но не так уж много", - сказал хоккеист The Athletic.
Панарину 34 года. Его контракт истекает в конце текущего сезона. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 он провел 14 матчей и набрал 7 очков (2 гола + 5 передач).
«
"Мне нужно делать больше. Это тоже вопрос уверенности. Мне нужно больше играть с шайбой. Я пересматриваю матчи и вижу, что все происходящее словно снежный ком. Я пропустил тренировочный лагерь, были травмы. В первых играх чувствовал себя не в форме. Начал злиться, и в голову полезли мысли о контракте и всем остальном", - добавил хоккеист.
Россиянин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 (37+52) очков в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого "Рейнджерс" не смогли пробиться в плей-офф. Ранее Панарин играл за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". Всего на его счету 877 очков (304+573) в 766 матчах НХЛ.
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча
7 ноября, 09:40