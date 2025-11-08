Рейтинг@Mail.ru
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:46 08.11.2025 (обновлено: 03:51 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/panarin-2053582436.html
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, что переговоры его агента с руководством команды о РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T00:46:00+03:00
2025-11-08T03:51:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
нью-йорк рейнджерс
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5bae7dd3135c57fa98de32a2ff63c095.jpg
/20251107/obmen-2053351027.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8b7f0536bbf39cfa174fae7061656d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, нью-йорк рейнджерс, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте

Панарин: разговаривали с "Рейнджерс" о новом контракте, но пока не много

© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, что переговоры его агента с руководством команды о новом контракте пока не привели к какому-либо результату.
В октябре журналист Франк Серавали сообщил, что, если "Рейнджерс" останутся на последних местах турнирной таблицы, Панарина могут обменять в "Каролину Харрикейнз". После 14 игр команда из Нью-Йорка с шестью победами и восемью поражениями (14 очков) занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона.
«
"Они (президент клуба Крис Друри и агент Пол Теофанус - прим. ред.) разговаривали, но не так уж много", - сказал хоккеист The Athletic.
Панарину 34 года. Его контракт истекает в конце текущего сезона. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 он провел 14 матчей и набрал 7 очков (2 гола + 5 передач).
«
"Мне нужно делать больше. Это тоже вопрос уверенности. Мне нужно больше играть с шайбой. Я пересматриваю матчи и вижу, что все происходящее словно снежный ком. Я пропустил тренировочный лагерь, были травмы. В первых играх чувствовал себя не в форме. Начал злиться, и в голову полезли мысли о контракте и всем остальном", - добавил хоккеист.
Россиянин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 (37+52) очков в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого "Рейнджерс" не смогли пробиться в плей-офф. Ранее Панарин играл за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". Всего на его счету 877 очков (304+573) в 766 матчах НХЛ.
Евгений Малкин и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча
7 ноября, 09:40
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринНью-Йорк РейнджерсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала